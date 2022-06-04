RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Мегабанк

Мегабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 21222324>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Мегабанк 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
25%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
75%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 14:13

  sens написав:
  Goodman написав:Прямо с сайта Фонда:

Виплата відшкодування мають розпочатися Фондом гарантування вкладів у визначені законодавством строки – упродовж 20 робочих днів після віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про що буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, що на період дії воєнного стану Фонд гарантування вкладів надав вкладникам неплатоспроможних банків можливість отримувати гарантоване відшкодування віддалено – не відвідуючи відділення банків-агентів. Зараз можливість дистанційно отримати гарантовані кошти надають чотири банки-агенти Фонду гарантування вкладів – ПАТ КБ «Приватбанк», АБ «Укргазбанк», АБ «Південний» та АТ «ПУМБ».
--------------------------------------------
Проценти успели видать и дали снять - И НА ТОМ СПАСИБО. :mrgreen:
Прикол по Житомиру - отделение отремонтировали и расширили в прошлом году , накануне ,
воистину - риби гниют с голови, периферия жила би сто лет.

По сбербанку РФ он же МРбанк только личное присутствие в отделении банка,это было в Киеве, ПУМБ


ПУМБ только через месяц+ после Сбера сделал эту кнопку, еще у них есть депо на 2 недели повыш ставка для фонддовиков
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3912
З нами з: 27.09.19
Подякував: 94 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 14:29

Коллеги, какую теперь карту пользовать вместо todo?
С бесплатным р2р на вход и выход, и бесплатным пополнением в териинале?
inspired1111
 
Повідомлень: 30
З нами з: 19.08.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 14:44

  inspired1111 написав:Коллеги, какую теперь карту пользовать вместо todo?
С бесплатным р2р на вход и выход, и бесплатным пополнением в териинале?


например, монобанк
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38530
З нами з: 06.08.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 6141 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 15:52

  inspired1111 написав:Коллеги, какую теперь карту пользовать вместо todo?
С бесплатным р2р на вход и выход, и бесплатным пополнением в териинале?


ПУМВ Всекрта
еще Моно и Форвард, такое себе по разным причинам, жаль банчика в общем, p2p хорошо работал
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3912
З нами з: 27.09.19
Подякував: 94 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 19:01

  cohan написав:
  sens написав:
  Goodman написав:Прямо с сайта Фонда:

Виплата відшкодування мають розпочатися Фондом гарантування вкладів у визначені законодавством строки – упродовж 20 робочих днів після віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про що буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, що на період дії воєнного стану Фонд гарантування вкладів надав вкладникам неплатоспроможних банків можливість отримувати гарантоване відшкодування віддалено – не відвідуючи відділення банків-агентів. Зараз можливість дистанційно отримати гарантовані кошти надають чотири банки-агенти Фонду гарантування вкладів – ПАТ КБ «Приватбанк», АБ «Укргазбанк», АБ «Південний» та АТ «ПУМБ».
--------------------------------------------
Проценти успели видать и дали снять - И НА ТОМ СПАСИБО. :mrgreen:
Прикол по Житомиру - отделение отремонтировали и расширили в прошлом году , накануне ,
воистину - риби гниют с голови, периферия жила би сто лет.

По сбербанку РФ он же МРбанк только личное присутствие в отделении банка,это было в Киеве, ПУМБ


ПУМБ только через месяц+ после Сбера сделал эту кнопку, еще у них есть депо на 2 недели повыш ставка для фонддовиков

Что за кнопка и в каком разделе?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12873
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 731 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 19:28

  sens написав:
  cohan написав:
ПУМБ только через месяц+ после Сбера сделал эту кнопку, еще у них есть депо на 2 недели повыш ставка для фонддовиков

Что за кнопка и в каком разделе?

В разделе "Больше" (это последняя кнопка в нижнем меню приложения Пумб Онлайн) есть кнопка Фонд гарантирования вкладов.
Можно подать заявку на получение выплаты от фгв. ИМХО, делать это нужно после того, как фонд сформирует список выплат.
Bosstone
 
Повідомлень: 2100
З нами з: 21.04.10
Подякував: 754 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 19:59

Якщо сумно

https://www.youtube.com/watch?v=0VjdxTIhtbI :?
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5052
З нами з: 23.11.14
Подякував: 720 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 20:10

Как по вашему это развеселит валютных вкладчиков?

[quote="5441964:Goodman"] https://www.youtube.com/watch?v=0VjdxTIhtbI :?[/quote]
Собственно сабж
WallNutPen
 
Повідомлень: 405
З нами з: 08.06.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 20:33

  IMPRINTER написав:
  inspired1111 написав:Коллеги, какую теперь карту пользовать вместо todo?
С бесплатным р2р на вход и выход, и бесплатным пополнением в териинале?


например, монобанк

при снятии комса, у тодо снятие бесплатно было
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 183
З нами з: 24.10.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 20:43

  nekefer написав:
  IMPRINTER написав:
  inspired1111 написав:Коллеги, какую теперь карту пользовать вместо todo?
С бесплатным р2р на вход и выход, и бесплатным пополнением в териинале?


например, монобанк

при снятии комса, у тодо снятие бесплатно было


Та нет, не было вроде :)
Monk23
Аватар користувача
 
Повідомлень: 222
З нами з: 11.07.19
Подякував: 32 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 21222324>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мегабанк
freelanc » Сер 03 бер, 2021 16:47
0 388
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 бер, 2021 16:47
freelanc

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1243)
04.06.2022 22:12
Рынок ОВГЗ (3260)
04.06.2022 22:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.