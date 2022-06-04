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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 21222324

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Мегабанк 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
25%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
75%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 20:48

Monk23 Там речь о том, что у моно комиссия, а у Тодо не было.
В данном случае ВсеКарта от Пумба подходящий вариант, как уже советовали выше.
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 21:04

  Monk23 написав:
  nekefer написав:при снятии комса, у тодо снятие бесплатно было


Та нет, не было вроде :)


тоннами не было, но до 50 кажется ( а то и 200, но потом срезали до 100 ) было, другое дело что неродные банкоматы мало давали

кроме ПУМБа и мутного Форварда аналогов нет, с натягом - Найкращий аккорд (100 банкомат, 100 p2p в мес фри), но аккорд ХП как работает на p2p, чего ж за Туду и плачем

кстати, Альфа и хамелеон, в общем-то, замена: пополняха акция кончилась, лимита нет, p2p бесплатен (но мутен)
Востаннє редагувалось cohan в Суб 04 чер, 2022 21:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 21:06

  Bosstone написав:
  sens написав:
  cohan написав:
ПУМБ только через месяц+ после Сбера сделал эту кнопку, еще у них есть депо на 2 недели повыш ставка для фонддовиков

Что за кнопка и в каком разделе?

В разделе "Больше" (это последняя кнопка в нижнем меню приложения Пумб Онлайн) есть кнопка Фонд гарантирования вкладов.
Можно подать заявку на получение выплаты от фгв. ИМХО, делать это нужно после того, как фонд сформирует список выплат.


можно жать, напишут что ничего не нашли, без фанатизма, конечно,
я тоже в отделении снял и на депо, а через неделю сделали кнопку
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 21:06

  nekefer написав:
  IMPRINTER написав:
  inspired1111 написав:Коллеги, какую теперь карту пользовать вместо todo?
С бесплатным р2р на вход и выход, и бесплатным пополнением в териинале?


например, монобанк

при снятии комса, у тодо снятие бесплатно было


это не было указано как условие поиска аналога. плюс вариантов как с моно снимать бесплатно миллион
IMPRINTER
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