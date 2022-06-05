Monk23 Там речь о том, что у моно комиссия, а у Тодо не было.
В данном случае ВсеКарта от Пумба подходящий вариант, как уже советовали выше.
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Додано: Суб 04 чер, 2022 20:48
Monk23 Там речь о том, что у моно комиссия, а у Тодо не было.
В данном случае ВсеКарта от Пумба подходящий вариант, как уже советовали выше.
Додано: Суб 04 чер, 2022 21:04
тоннами не было, но до 50 кажется ( а то и 200, но потом срезали до 100 ) было, другое дело что неродные банкоматы мало давали
кроме ПУМБа и мутного Форварда аналогов нет, с натягом - Найкращий аккорд (100 банкомат, 100 p2p в мес фри), но аккорд ХП как работает на p2p, чего ж за Туду и плачем
кстати, Альфа и хамелеон, в общем-то, замена: пополняха акция кончилась, лимита нет, p2p бесплатен (но мутен)
Востаннє редагувалось cohan в Суб 04 чер, 2022 21:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 04 чер, 2022 21:06
можно жать, напишут что ничего не нашли, без фанатизма, конечно,
я тоже в отделении снял и на депо, а через неделю сделали кнопку
Додано: Суб 04 чер, 2022 21:06
это не было указано как условие поиска аналога. плюс вариантов как с моно снимать бесплатно миллион
Додано: Суб 04 чер, 2022 22:42
Re: Мегабанк
Ну і хто куди буде прилаштовувати свої кровні? Особливо в валюті?
Додано: Суб 04 чер, 2022 23:59
Так выбор на любой вкус:
- патриотичный - в военные облигации;
- гусарский - в какое-нибудь аналогичное авно, шо на ладан дышит через раз;
- бессмысленный - в какое-нибудь надёжное авно под 0,01% годовых;
- бессмысленный буржуйский - разновидность предыдущего, но деньги заносятся в буржуйский банк и при этом вы платите банку за то что деньги типа хранятся у него какую нибудь постоянную комисию;
- куркульский - під грушу;
- студенческий (разновидность куркульского для тех у кого нет пока груши) - в матрас.
Ну и т.п.
Додано: Нед 05 чер, 2022 06:30
Нерухомість в житловому фонді,це для невеликого доходу,та не в житловому фонді під оренду щось більш дохідного—відділення банку,піццерія,ломбард
Додано: Нед 05 чер, 2022 08:40
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