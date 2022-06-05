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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 чер, 2022 20:48
Monk23 Там речь о том, что у моно комиссия, а у Тодо не было.
В данном случае ВсеКарта от Пумба подходящий вариант, как уже советовали выше.
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Додано: Суб 04 чер, 2022 21:04
Monk23 написав: nekefer написав:
при снятии комса, у тодо снятие бесплатно было
Та нет, не было вроде
тоннами не было, но до 50 кажется ( а то и 200, но потом срезали до 100 ) было, другое дело что неродные банкоматы мало давали
кроме ПУМБа и мутного Форварда аналогов нет, с натягом - Найкращий аккорд (100 банкомат, 100 p2p в мес фри), но аккорд ХП как работает на p2p, чего ж за Туду и плачем
кстати, Альфа и хамелеон, в общем-то, замена: пополняха акция кончилась, лимита нет, p2p бесплатен (но мутен)
Востаннє редагувалось cohan
в Суб 04 чер, 2022 21:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 04 чер, 2022 21:06
Bosstone написав: sens написав: cohan написав:
ПУМБ только через месяц+ после Сбера сделал эту кнопку, еще у них есть депо на 2 недели повыш ставка для фонддовиков
Что за кнопка и в каком разделе?
В разделе "Больше" (это последняя кнопка в нижнем меню приложения Пумб Онлайн) есть кнопка Фонд гарантирования вкладов.
Можно подать заявку на получение выплаты от фгв. ИМХО, делать это нужно после того, как фонд сформирует список выплат.
можно жать, напишут что ничего не нашли, без фанатизма, конечно,
я тоже в отделении снял и на депо, а через неделю сделали кнопку
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cohan
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Додано: Суб 04 чер, 2022 21:06
nekefer написав: IMPRINTER написав: inspired1111 написав:
Коллеги, какую теперь карту пользовать вместо todo?
С бесплатным р2р на вход и выход, и бесплатным пополнением в териинале?
например, монобанк
при снятии комса, у тодо снятие бесплатно было
это не было указано как условие поиска аналога. плюс вариантов как с моно снимать бесплатно миллион
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Додано: Суб 04 чер, 2022 22:42
Ну і хто куди буде прилаштовувати свої кровні? Особливо в валюті?
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ihorsic
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Додано: Суб 04 чер, 2022 23:59
ihorsic написав:
Ну і хто куди буде прилаштовувати свої кровні? Особливо в валюті?
Так выбор на любой вкус:
- патриотичный - в военные облигации;
- гусарский - в какое-нибудь аналогичное авно, шо на ладан дышит через раз;
- бессмысленный - в какое-нибудь надёжное авно под 0,01% годовых;
- бессмысленный буржуйский - разновидность предыдущего, но деньги заносятся в буржуйский банк и при этом вы платите банку за то что деньги типа хранятся у него какую нибудь постоянную комисию;
- куркульский - під грушу;
- студенческий (разновидность куркульского для тех у кого нет пока груши) - в матрас.
Ну и т.п.
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WallNutPen
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Додано: Нед 05 чер, 2022 06:30
WallNutPen написав: ihorsic написав:
Ну і хто куди буде прилаштовувати свої кровні? Особливо в валюті?
Так выбор на любой вкус:
- патриотичный - в военные облигации;
- гусарский - в какое-нибудь аналогичное авно, шо на ладан дышит через раз;
- бессмысленный - в какое-нибудь надёжное авно под 0,01% годовых;
- бессмысленный буржуйский - разновидность предыдущего, но деньги заносятся в буржуйский банк и при этом вы платите банку за то что деньги типа хранятся у него какую нибудь постоянную комисию;
- куркульский - під грушу;
- студенческий (разновидность куркульского для тех у кого нет пока груши) - в матрас.
Ну и т.п.
Нерухомість в житловому фонді,це для невеликого доходу,та не в житловому фонді під оренду щось більш дохідного—відділення банку,піццерія,ломбард
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Додано: Нед 05 чер, 2022 08:40
ihorsic написав:
Ну і хто куди буде прилаштовувати свої кровні? Особливо в валюті?
Поки-що ставку підняв тільки Український капітал - 18%.Інші підтягнуться, ІМХО.
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darmet
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Додано: Нед 05 чер, 2022 10:51
Djus написав:
Ещё может курс доллара через два месяца упадёт до 29. Но это уже из области фантастики.
Я тоже в этом банке "влетел" с валютой. Правда, сумма меньше.
Або підніметься до 40.
Я влетів на 5 тис дол. (тобто вернуть мінімум на 1тис менше).
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ricardo
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Додано: Нед 05 чер, 2022 12:20
ricardo написав: Djus написав:
Ещё может курс доллара через два месяца упадёт до 29. Но это уже из области фантастики.
Я тоже в этом банке "влетел" с валютой. Правда, сумма меньше.
Або підніметься до 40.
Я влетів на 5 тис дол. (тобто вернуть мінімум на 1тис менше).
вот об этом и разговор
Есть Фонд и он все покроет в национальной валюте
Поэтому,все что в инвалюте , предпочтительно не банк , даже кеш , потому что все помним системнообразующую Дельту и прогиб по курсу , теперь Мега с ее иностранными инвестициями и далее прогиб по курсу . Так что имеем дважды подтвержденный тезис - валюта не для капитализации в комбанках и тем болеее во время военного положения
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