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Обслуговування в українських
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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 22232425

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Мегабанк 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
25%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
75%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 14:56

  darmet написав:Поки-що ставку підняв тільки Український капітал - 18%.Інші підтягнуться, ІМХО.

Дякую. Але я тепер тільки на винос. Більше в депозити не граюсь. Ні в які.
ricardo
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Повідомлень: 842
З нами з: 20.03.09
Подякував: 329 раз.
Подякували: 69 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 15:44

  ricardo написав:
  darmet написав:Поки-що ставку підняв тільки Український капітал - 18%.Інші підтягнуться, ІМХО.

Дякую. Але я тепер тільки на винос. Більше в депозити не граюсь. Ні в які.

А кеш куди?
Investor_K
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Повідомлень: 7491
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 758 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 15:44

  ricardo написав:
  darmet написав:Поки-що ставку підняв тільки Український капітал - 18%.Інші підтягнуться, ІМХО.

Дякую. Але я тепер тільки на винос. Більше в депозити не граюсь. Ні в які.

А кеш куди?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7491
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 758 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 15:45

  ricardo написав:
  darmet написав:Поки-що ставку підняв тільки Український капітал - 18%.Інші підтягнуться, ІМХО.

Дякую. Але я тепер тільки на винос. Більше в депозити не граюсь. Ні в які.

А кеш куди?
Investor_K
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Повідомлень: 7491
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 758 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 15:54

  Investor_K написав:
  ricardo написав:
  darmet написав:Поки-що ставку підняв тільки Український капітал - 18%.Інші підтягнуться, ІМХО.

Дякую. Але я тепер тільки на винос. Більше в депозити не граюсь. Ні в які.

А кеш куди?

Наприклад, в Польщу.
ricardo
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Повідомлень: 842
З нами з: 20.03.09
Подякував: 329 раз.
Подякували: 69 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 16:03

Re: Мегабанк

Є довідка про неповноцінність?
Investor_K
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Повідомлень: 7491
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 758 раз.
 
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  #<1 ... 22232425
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