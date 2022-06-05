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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 чер, 2022 14:56
darmet написав:
Поки-що ставку підняв тільки Український капітал - 18%.Інші підтягнуться, ІМХО.
Дякую. Але я тепер тільки на винос. Більше в депозити не граюсь. Ні в які.
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Додано: Нед 05 чер, 2022 15:44
ricardo написав: darmet написав:
Поки-що ставку підняв тільки Український капітал - 18%.Інші підтягнуться, ІМХО.
Дякую. Але я тепер тільки на винос. Більше в депозити не граюсь. Ні в які.
А кеш куди?
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Investor_K
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Додано: Нед 05 чер, 2022 15:44
ricardo написав: darmet написав:
Поки-що ставку підняв тільки Український капітал - 18%.Інші підтягнуться, ІМХО.
Дякую. Але я тепер тільки на винос. Більше в депозити не граюсь. Ні в які.
А кеш куди?
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Investor_K
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Додано: Нед 05 чер, 2022 15:45
ricardo написав: darmet написав:
Поки-що ставку підняв тільки Український капітал - 18%.Інші підтягнуться, ІМХО.
Дякую. Але я тепер тільки на винос. Більше в депозити не граюсь. Ні в які.
А кеш куди?
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Investor_K
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Додано: Нед 05 чер, 2022 15:54
Investor_K написав: ricardo написав: darmet написав:
Поки-що ставку підняв тільки Український капітал - 18%.Інші підтягнуться, ІМХО.
Дякую. Але я тепер тільки на винос. Більше в депозити не граюсь. Ні в які.
А кеш куди?
Наприклад, в Польщу.
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ricardo
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Додано: Нед 05 чер, 2022 16:03
Є довідка про неповноцінність?
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