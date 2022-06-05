Djus написав:Ещё может курс доллара через два месяца упадёт до 29. Но это уже из области фантастики. Я тоже в этом банке "влетел" с валютой. Правда, сумма меньше.
Або підніметься до 40. Я влетів на 5 тис дол. (тобто вернуть мінімум на 1тис менше).
вот об этом и разговор Есть Фонд и он все покроет в национальной валюте Поэтому,все что в инвалюте , предпочтительно не банк , даже кеш , потому что все помним системнообразующую Дельту и прогиб по курсу , теперь Мега с ее иностранными инвестициями и далее прогиб по курсу . Так что имеем дважды подтвержденный тезис - валюта не для капитализации в комбанках и тем болеее во время военного положения
Djus написав:Ещё может курс доллара через два месяца упадёт до 29. Но это уже из области фантастики. Я тоже в этом банке "влетел" с валютой. Правда, сумма меньше.
Або підніметься до 40. Я влетів на 5 тис дол. (тобто вернуть мінімум на 1тис менше).
вот об этом и разговор Есть Фонд и он все покроет в национальной валюте Поэтому,все что в инвалюте , предпочтительно не банк , даже кеш , потому что все помним системнообразующую Дельту и прогиб по курсу , теперь Мега с ее иностранными инвестициями и далее прогиб по курсу . Так что имеем дважды подтвержденный тезис - валюта не для капитализации в комбанках и тем болеее во время военного положения
А у мене валют.депо скінчилось ще понад місяць тому. Але на фронті якось складно було щось з ним зробити... От тепер думаю -- записувати всю ту неслабу курс.різницю в розділ пожертв на війну чи не записувати? Якщо записати -- статистика файлу витрат попливе остаточно. Якщо не записувати -- статистика файлу заощаджень теж не порадує...
Bobua написав:От тепер думаю -- записувати всю ту неслабу курс.різницю в розділ пожертв на війну чи не записувати?
Ні на бронежилети, ні на квадрокоптери вони явно не пішли. Більше того, тепер ше усім товариством доведеться скинутись, щоб вам їх хоч частково повернути, бо з Суботіна явно багато не візьмеш. Тому це явно не "пожертва на війну", навіть навпаки.
Romario написав:Доброго времени суток. Подскажите попал в неприятную ситуацию. С тодобанком на счету лежат деньги не депозит их отдадут? Какие надо предпринять действия?
Віддадуть, не хвилюйтеся. Очікуйте днів за 20 повідомлення про початок виплат на сайті ФГВФО або тут на форумі. Після чого Вам потрібно буде звернутися до одного з банків-агентів та отримати свої кошти. Крім того, о одному з цих 4-х банків кошти можна буде отримати віддалено, без візиту до відділення, якщо ви вже є їх клієнтом. Більш докладно питання отримання розкриті тут.