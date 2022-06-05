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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 23242526>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Мегабанк 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
25%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
75%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 10:51

Re: Мегабанк

  Djus написав:Ещё может курс доллара через два месяца упадёт до 29. Но это уже из области фантастики.
Я тоже в этом банке "влетел" с валютой. Правда, сумма меньше.

Або підніметься до 40.
Я влетів на 5 тис дол. (тобто вернуть мінімум на 1тис менше).
ricardo
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 12:20

  ricardo написав:
  Djus написав:Ещё может курс доллара через два месяца упадёт до 29. Но это уже из области фантастики.
Я тоже в этом банке "влетел" с валютой. Правда, сумма меньше.

Або підніметься до 40.
Я влетів на 5 тис дол. (тобто вернуть мінімум на 1тис менше).


вот об этом и разговор
Есть Фонд и он все покроет в национальной валюте
Поэтому,все что в инвалюте , предпочтительно не банк , даже кеш , потому что все помним системнообразующую Дельту и прогиб по курсу , теперь Мега с ее иностранными инвестициями и далее прогиб по курсу . Так что имеем дважды подтвержденный тезис - валюта не для капитализации в комбанках и тем болеее во время военного положения :!:
sens
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 14:56

  darmet написав:Поки-що ставку підняв тільки Український капітал - 18%.Інші підтягнуться, ІМХО.

Дякую. Але я тепер тільки на винос. Більше в депозити не граюсь. Ні в які.
ricardo
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 15:44

  ricardo написав:
  darmet написав:Поки-що ставку підняв тільки Український капітал - 18%.Інші підтягнуться, ІМХО.

Дякую. Але я тепер тільки на винос. Більше в депозити не граюсь. Ні в які.

А кеш куди?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 15:54

  Investor_K написав:
  ricardo написав:
  darmet написав:Поки-що ставку підняв тільки Український капітал - 18%.Інші підтягнуться, ІМХО.

Дякую. Але я тепер тільки на винос. Більше в депозити не граюсь. Ні в які.

А кеш куди?

Наприклад, в Польщу.
ricardo
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 16:03

Re: Мегабанк

Є довідка про неповноцінність?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 19:26

  Investor_K написав:Є довідка про неповноцінність?

чому зразу інвалід, є купа інших кейсів, які дозволяють легально виїхати
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 21:26

  greenozon написав:
  Investor_K написав:Є довідка про неповноцінність?

чому зразу інвалід, є купа інших кейсів, які дозволяють легально виїхати


може шановний питав щодо тих кто депо тримав
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 21:52

  sens написав:
  ricardo написав:
  Djus написав:Ещё может курс доллара через два месяца упадёт до 29. Но это уже из области фантастики.
Я тоже в этом банке "влетел" с валютой. Правда, сумма меньше.

Або підніметься до 40.
Я влетів на 5 тис дол. (тобто вернуть мінімум на 1тис менше).


вот об этом и разговор
Есть Фонд и он все покроет в национальной валюте
Поэтому,все что в инвалюте , предпочтительно не банк , даже кеш , потому что все помним системнообразующую Дельту и прогиб по курсу , теперь Мега с ее иностранными инвестициями и далее прогиб по курсу . Так что имеем дважды подтвержденный тезис - валюта не для капитализации в комбанках и тем болеее во время военного положения :!:


А у мене валют.депо скінчилось ще понад місяць тому.
Але на фронті якось складно було щось з ним зробити...
От тепер думаю -- записувати всю ту неслабу курс.різницю в розділ пожертв на війну чи не записувати? :) Якщо записати -- статистика файлу витрат попливе остаточно. Якщо не записувати -- статистика файлу заощаджень теж не порадує...
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 22:10

  Bobua написав:От тепер думаю -- записувати всю ту неслабу курс.різницю в розділ пожертв на війну чи не записувати?

Ні на бронежилети, ні на квадрокоптери вони явно не пішли. Більше того, тепер ше усім товариством доведеться скинутись, щоб вам їх хоч частково повернути, бо з Суботіна явно багато не візьмеш. Тому це явно не "пожертва на війну", навіть навпаки.

  Romario написав:Доброго времени суток. Подскажите попал в неприятную ситуацию. С тодобанком на счету лежат деньги не депозит их отдадут? Какие надо предпринять действия?

Віддадуть, не хвилюйтеся. Очікуйте днів за 20 повідомлення про початок виплат на сайті ФГВФО або тут на форумі. Після чого Вам потрібно буде звернутися до одного з банків-агентів та отримати свої кошти. Крім того, о одному з цих 4-х банків кошти можна буде отримати віддалено, без візиту до відділення, якщо ви вже є їх клієнтом. Більш докладно питання отримання розкриті тут.
klug
 
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