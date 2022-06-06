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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 чер, 2022 22:30
Klug (ну или кто другой, кто может знает), подскажите пожалуйста а какая сейчас процедура получения той цидулы, шо подтверждает факт получения выплаты от Фгвфл? Говорят она какое-то время для финмонщиков является доказательством "чистоты" денег. Поэтому раз уж влип в эту "овцу" хотелось бы хоть "шерсти клок" с нее поиметь
Додано: Нед 05 чер, 2022 22:49
В каждом банке своя процедура. Надежнее всего взять ордер на кассе. В пумбе можно сформировать в веб-кабинете Информацию о движении средств через историю операций (но внизу будет примечание, что "документ несет информационный характер" и не известно, примет ли финмон такой док)
Додано: Пон 06 чер, 2022 00:29
я записал, причина - война же:
есть активные пожертвования, а есть пассивные
к слову, на коптеры и броники не факт те и те что пошли или не пошли, последний месяц склоняюсь что просто от "на ЗСУ" лучше конкретной бригаде или подразделению перечислять
Додано: Пон 06 чер, 2022 03:02
І що вони мають з ними робити: купувати з окопу тепловізор чи телепатично гнати з Польщі євробляху? Ті, хто реально воюють, навіть свої ЗП не мають часу перекинути, а донатити на ТРО у глибокому тилу сенсу немає, ну хіба достеменно відомо, що їх незабаром будуть відправляти.
В той же час, єдиний державний рахунок теж викликає декотру недовіру, бо держава з мене вже гроші й так постригла, а на що вони пішли не ясно. Тому свої ресурси відправляю на фонди з досвідом та репутацією, але Суботін до таких не належить і таким навіть не прикидався.
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