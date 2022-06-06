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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 23242526 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Мегабанк 3.5 5 4 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 25% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 75% 3 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 0 0 Всього голосів : 4 Додано: Нед 05 чер, 2022 22:30 Klug (ну или кто другой, кто может знает), подскажите пожалуйста а какая сейчас процедура получения той цидулы, шо подтверждает факт получения выплаты от Фгвфл? Говорят она какое-то время для финмонщиков является доказательством "чистоты" денег. Поэтому раз уж влип в эту "овцу" хотелось бы хоть "шерсти клок" с нее поиметь WallNutPen Повідомлень: 409 З нами з: 08.06.20 Подякував: 11 раз. Подякували: 100 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 чер, 2022 22:49 WallNutPen написав: Klug (ну или кто другой, кто может знает), подскажите пожалуйста а какая сейчас процедура получения той цидулы, шо подтверждает факт получения выплаты от Фгвфл? Говорят она какое-то время для финмонщиков является доказательством "чистоты" денег. Поэтому раз уж влип в эту "овцу" хотелось бы хоть "шерсти клок" с нее поиметь Klug (ну или кто другой, кто может знает), подскажите пожалуйста а какая сейчас процедура получения той цидулы, шо подтверждает факт получения выплаты от Фгвфл? Говорят она какое-то время для финмонщиков является доказательством "чистоты" денег. Поэтому раз уж влип в эту "овцу" хотелось бы хоть "шерсти клок" с нее поиметь

В каждом банке своя процедура. Надежнее всего взять ордер на кассе. В пумбе можно сформировать в веб-кабинете Информацию о движении средств через историю операций (но внизу будет примечание, что "документ несет информационный характер" и не известно, примет ли финмон такой док) В каждом банке своя процедура. Надежнее всего взять ордер на кассе. В пумбе можно сформировать в веб-кабинете Информацию о движении средств через историю операций (но внизу будет примечание, что "документ несет информационный характер" и не известно, примет ли финмон такой док) Bosstone Повідомлень: 2102 З нами з: 21.04.10 Подякував: 754 раз. Подякували: 258 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 чер, 2022 00:29 Bobua написав: От тепер думаю -- записувати всю ту неслабу курс.різницю в розділ пожертв на війну чи не записувати? Якщо записати -- статистика файлу витрат попливе остаточно. Якщо не записувати -- статистика файлу заощаджень теж не порадує... От тепер думаю -- записувати всю ту неслабу курс.різницю в розділ пожертв на війну чи не записувати?Якщо записати -- статистика файлу витрат попливе остаточно. Якщо не записувати -- статистика файлу заощаджень теж не порадує...



я записал, причина - война же:

есть активные пожертвования, а есть пассивные



к слову, на коптеры и броники не факт те и те что пошли или не пошли, последний месяц склоняюсь что просто от "на ЗСУ" лучше конкретной бригаде или подразделению перечислять я записал, причина - война же:есть активные пожертвования, а есть пассивныек слову, на коптеры и броники не факт те и те что пошли или не пошли, последний месяц склоняюсь что просто от "на ЗСУ" лучше конкретной бригаде или подразделению перечислять cohan

Повідомлень: 3919 З нами з: 27.09.19 Подякував: 94 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 чер, 2022 03:02 cohan написав: последний месяц склоняюсь что просто от "на ЗСУ" лучше конкретной бригаде или подразделению перечислять последний месяц склоняюсь что просто от "на ЗСУ" лучше конкретной бригаде или подразделению перечислять

І що вони мають з ними робити: купувати з окопу тепловізор чи телепатично гнати з Польщі євробляху? Ті, хто реально воюють, навіть свої ЗП не мають часу перекинути, а донатити на ТРО у глибокому тилу сенсу немає, ну хіба достеменно відомо, що їх незабаром будуть відправляти.



В той же час, єдиний державний рахунок теж викликає декотру недовіру, бо держава з мене вже гроші й так постригла, а на що вони пішли не ясно. Тому свої ресурси відправляю на фонди з досвідом та репутацією, але Суботін до таких не належить і таким навіть не прикидався. І що вони мають з ними робити: купувати з окопу тепловізор чи телепатично гнати з Польщі євробляху? Ті, хто реально воюють, навіть свої ЗП не мають часу перекинути, а донатити на ТРО у глибокому тилу сенсу немає, ну хіба достеменно відомо, що їх незабаром будуть відправляти.В той же час, єдиний державний рахунок теж викликає декотру недовіру, бо держава з мене вже гроші й так постригла, а на що вони пішли не ясно. Тому свої ресурси відправляю на фонди з досвідом та репутацією, але Суботін до таких не належить і таким навіть не прикидався. klug Повідомлень: 6989 З нами з: 18.08.14 Подякував: 298 раз. Подякували: 948 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 чер, 2022 05:34 cohan написав: я записал, причина - война же:

есть активные пожертвования, а есть пассивные я записал, причина - война же:есть активные пожертвования, а есть пассивные

Хотелось бы так себя успокоить, но нит. ЗСУ здесь никаким боком, бабло украдено ворами.



Самое интересное: размещая депо в валюте, рассчитывал чтобы не выйти из лимита 200 тыс., даже предусмотрев "запас" в 50 тыс, на случай падения курса гривни.

А теперь выходит, что выход за лимит "простили", зато всех, и богатых, и нищебродов курсовой манипуляцией подстригли на 1/5 (как минимум) вклада.

Причем это не первый раз, точно так же попадал с Надрой.



Больше никаких валютных вкладов в Украине, под эти смешные проценты. Если что-то и вкладывать, то в национальной валюте. Хотелось бы так себя успокоить, но нит. ЗСУ здесь никаким боком, бабло украдено ворами.Самое интересное: размещая депо в валюте, рассчитывал чтобы не выйти из лимита 200 тыс., даже предусмотрев "запас" в 50 тыс, на случай падения курса гривни.А теперь выходит, что выход за лимит "простили", зато всех, и богатых, и нищебродов курсовой манипуляцией подстригли на 1/5 (как минимум) вклада.Причем это не первый раз, точно так же попадал с Надрой.Больше никаких валютных вкладов в Украине, под эти смешные проценты. Если что-то и вкладывать, то в национальной валюте. Tegularius Повідомлень: 1793 З нами з: 11.02.14 Подякував: 236 раз. Подякували: 251 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 чер, 2022 06:29 Tegularius написав: Больше никаких валютных вкладов в Украине, под эти смешные проценты. Если что-то и вкладывать, то в национальной валюте. Больше никаких валютных вкладов в Украине, под эти смешные проценты. Если что-то и вкладывать, то в национальной валюте.

100%!!! Краще (і дохідніше) вже на біржі стейблкоїни застейкати. За рік-два можна відбити ту втрату в гімнобанках. 100%!!! Краще (і дохідніше) вже на біржі стейблкоїни застейкати. За рік-два можна відбити ту втрату в гімнобанках. Mirax

Повідомлень: 6755 З нами з: 04.06.09 Подякував: 859 раз. Подякували: 863 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 23242526 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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