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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Мегабанк 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
25%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
75%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 22:30

Klug (ну или кто другой, кто может знает), подскажите пожалуйста а какая сейчас процедура получения той цидулы, шо подтверждает факт получения выплаты от Фгвфл? Говорят она какое-то время для финмонщиков является доказательством "чистоты" денег. Поэтому раз уж влип в эту "овцу" хотелось бы хоть "шерсти клок" с нее поиметь :(
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 22:49

  WallNutPen написав:Klug (ну или кто другой, кто может знает), подскажите пожалуйста а какая сейчас процедура получения той цидулы, шо подтверждает факт получения выплаты от Фгвфл? Говорят она какое-то время для финмонщиков является доказательством "чистоты" денег. Поэтому раз уж влип в эту "овцу" хотелось бы хоть "шерсти клок" с нее поиметь :(

В каждом банке своя процедура. Надежнее всего взять ордер на кассе. В пумбе можно сформировать в веб-кабинете Информацию о движении средств через историю операций (но внизу будет примечание, что "документ несет информационный характер" и не известно, примет ли финмон такой док)
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 00:29

  Bobua написав:От тепер думаю -- записувати всю ту неслабу курс.різницю в розділ пожертв на війну чи не записувати? :) Якщо записати -- статистика файлу витрат попливе остаточно. Якщо не записувати -- статистика файлу заощаджень теж не порадує...


я записал, причина - война же:
есть активные пожертвования, а есть пассивные

к слову, на коптеры и броники не факт те и те что пошли или не пошли, последний месяц склоняюсь что просто от "на ЗСУ" лучше конкретной бригаде или подразделению перечислять
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 03:02

  cohan написав:последний месяц склоняюсь что просто от "на ЗСУ" лучше конкретной бригаде или подразделению перечислять

І що вони мають з ними робити: купувати з окопу тепловізор чи телепатично гнати з Польщі євробляху? Ті, хто реально воюють, навіть свої ЗП не мають часу перекинути, а донатити на ТРО у глибокому тилу сенсу немає, ну хіба достеменно відомо, що їх незабаром будуть відправляти.

В той же час, єдиний державний рахунок теж викликає декотру недовіру, бо держава з мене вже гроші й так постригла, а на що вони пішли не ясно. Тому свої ресурси відправляю на фонди з досвідом та репутацією, але Суботін до таких не належить і таким навіть не прикидався.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 05:34

  cohan написав:я записал, причина - война же:
есть активные пожертвования, а есть пассивные

Хотелось бы так себя успокоить, но нит. ЗСУ здесь никаким боком, бабло украдено ворами.

Самое интересное: размещая депо в валюте, рассчитывал чтобы не выйти из лимита 200 тыс., даже предусмотрев "запас" в 50 тыс, на случай падения курса гривни.
А теперь выходит, что выход за лимит "простили", зато всех, и богатых, и нищебродов курсовой манипуляцией подстригли на 1/5 (как минимум) вклада.
Причем это не первый раз, точно так же попадал с Надрой.

Больше никаких валютных вкладов в Украине, под эти смешные проценты. Если что-то и вкладывать, то в национальной валюте.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 06:29

  Tegularius написав:Больше никаких валютных вкладов в Украине, под эти смешные проценты. Если что-то и вкладывать, то в национальной валюте.

100%!!! Краще (і дохідніше) вже на біржі стейблкоїни застейкати. За рік-два можна відбити ту втрату в гімнобанках.
Mirax
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 06:45

  Mirax написав:
  Tegularius написав:Больше никаких валютных вкладов в Украине, под эти смешные проценты. Если что-то и вкладывать, то в национальной валюте.

100%!!! Краще (і дохідніше) вже на біржі стейблкоїни застейкати. За рік-два можна відбити ту втрату в гімнобанках.
недоречно. Є констатація - вирішили проблему за рахунок валютних вкладів. Порахували суму в 4,5 млрд гривень вклади в доларах по 29,25 і також євро,бо так вийшло більше 5! Дуже прикро за ціх фондовиків-мародерів
sens
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