Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

Один из акционеров Мегабанка KfW
https://news.finance.ua/ua/ukraina-otry ... nyh-vytrat
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 06 чер, 2022 21:00
Один из акционеров Мегабанка KfW
https://news.finance.ua/ua/ukraina-otry ... nyh-vytrat
Додано: Пон 06 чер, 2022 21:29
Ну, він не один там цікавий міноритарій. Краще поцікавтеся, як сталося, що вони вляпалися у цей кептив.
Додано: Вів 07 чер, 2022 01:41
Одним из акционеров Мегабанка и собственником существенной части в нем является Kreditanstalt für Wiederaufbau ( KfW ) — немецкий государственный банк, в котором федеральному правительству Германии принадлежит 80 % акций, федеральным землям Германии — 20 %:
Додано: Вів 07 чер, 2022 12:18
Додано: Сер 08 чер, 2022 10:35
Трансляции нет.
Если кто-то знает, как посмотреть в Ютубе трансляцию, дайте ссылку. Та, что в статье, нерабочая.
Уже есть рабочая:
Додано: Сер 08 чер, 2022 12:00
Задавайте вопросы послу Германии по иностранному акционеру с существенным участием - государственному банку Германии Kreditanstalt für Wiederaufbau ( KfW ), который по статье 58 закона о банках был обязан предотвращать неплатежеспособность Мегабанка.
Начало общения с послом Германии на странице посольства в Фейсбуке сегодня в 17-00:
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