Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

Одним из акционеров Мегабанка и собственником существенной части в нем является Kreditanstalt für Wiederaufbau ( KfW ) — немецкий государственный банк, в котором федеральному правительству Германии принадлежит 80 % акций, федеральным землям Германии — 20 %:
Посольство Німеччини в Києві / Deutsche Botschaft Kiew 4 June, 12:10 · 📣 Запрошуємо вас у середу о 17:00 на розмову в прямому ефірі з пані Послом Анкою Фельдгузен на сторінці посольства у Facebook! ❓ На які теми ви хотіли б поговорити? Надсилайте свої запитання в коментарях під цим постом. Приєднуйтеся до розмови та запрошуйте друзів!
Задавайте вопросы послу Германии по иностранному акционеру с существенным участием - государственному банку Германии Kreditanstalt für Wiederaufbau ( KfW ), который по статье 58 закона о банках был обязан предотвращать неплатежеспособность Мегабанка. Начало общения с послом Германии на странице посольства в Фейсбуке сегодня в 17-00: https://www.facebook.com/deutschebotsch ... =3&theater