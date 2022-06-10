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Мегабанк - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 24252627

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Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
25%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
75%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 21:00

Один из акционеров Мегабанка KfW
https://news.finance.ua/ua/ukraina-otry ... nyh-vytrat
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 21:29

  lara_08 написав:Один из акционеров Мегабанка KfW
https://news.finance.ua/ua/ukraina-otry ... nyh-vytrat

Ну, він не один там цікавий міноритарій. Краще поцікавтеся, як сталося, що вони вляпалися у цей кептив.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 01:41

Одним из акционеров Мегабанка и собственником существенной части в нем является Kreditanstalt für Wiederaufbau ( KfW ) — немецкий государственный банк, в котором федеральному правительству Германии принадлежит 80 % акций, федеральным землям Германии — 20 %:

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Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 12:18

https://interfax.com.ua/news/press-anno ... 37495.html
larynya
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 10:35

  larynya написав:https://interfax.com.ua/news/press-announcement/837495.html

Трансляции нет.
Если кто-то знает, как посмотреть в Ютубе трансляцию, дайте ссылку. Та, что в статье, нерабочая.

Уже есть рабочая:
https://www.youtube.com/watch?v=yChGYHi ... 0%BD%D0%B0
Искатель
 
Повідомлень: 5452
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 12:00

  Искатель написав:
  larynya написав:https://interfax.com.ua/news/press-announcement/837495.html

Трансляции нет.
Если кто-то знает, как посмотреть в Ютубе трансляцию, дайте ссылку. Та, что в статье, нерабочая.

Уже есть рабочая:
https://www.youtube.com/watch?v=yChGYHi ... 0%BD%D0%B0

Задавайте вопросы послу Германии по иностранному акционеру с существенным участием - государственному банку Германии Kreditanstalt für Wiederaufbau ( KfW ), который по статье 58 закона о банках был обязан предотвращать неплатежеспособность Мегабанка.
Начало общения с послом Германии на странице посольства в Фейсбуке сегодня в 17-00:
https://www.facebook.com/deutschebotsch ... =3&theater
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 16:02

задала,на відповідь або на вирішення проблеми не сподіваюсь
larynya
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 21:17

Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

  larynya написав:задала,на відповідь або на вирішення проблеми не сподіваюсь

маховик запустили, жаль.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:00

Добрый день. Можно сейчас перевести деньги с социальной карты Мегабанка на другой банк, например Моно, через приложение Монобанка?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:20

  Алексей77 написав:Добрый день. Можно сейчас перевести деньги с социальной карты Мегабанка на другой банк, например Моно, через приложение Монобанка?

нельзя
vitaliian
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