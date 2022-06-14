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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 12 чер, 2022 08:52
Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
Подскажите, а какие действия надо предпринять не знаю что делать, куда бежать? Зависли деньги на счету тодобанк 😞
Додано: Пон 13 чер, 2022 11:07
Romario
Аби Ви ще читали, що Вам відповідають...
viewtopic.php?p=5442262#p5442262
Додано: Пон 13 чер, 2022 18:08
klug Читав, я перший раз у таку ситуацію попав 😞, ну може треба кудись звернутися, заяву написати. Значить будемо чекати вже і так меньше 20 днів залишилось.
Додано: Вів 14 чер, 2022 07:42
Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
Без паники. Если еще не клиент Приватбанка - стань им. В Привате средства от ФГВФО возвращают на выбранную карту дистанционно после обращения в чат в privat24. Сами тебя идентифицируют и по ИНН находят все "зависшие" суммы. Возврат занимает пару минут после обращения. Буквально.
Есть и другие банки, которые дистанционно возвращают, информация доступна на сайте ФГВФО: Укргазбанк, ПУМБ, Південний.
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