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Мегабанк - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
25%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
75%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 08:52

Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

Подскажите, а какие действия надо предпринять не знаю что делать, куда бежать? Зависли деньги на счету тодобанк 😞
Romario
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:07

Romario
Аби Ви ще читали, що Вам відповідають...
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klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 18:08

klug Читав, я перший раз у таку ситуацію попав 😞, ну може треба кудись звернутися, заяву написати. Значить будемо чекати вже і так меньше 20 днів залишилось.
Romario
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 07:42

Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

Romario написав:Подскажите, а какие действия надо предпринять не знаю что делать, куда бежать? Зависли деньги на счету тодобанк
Без паники. Если еще не клиент Приватбанка - стань им. В Привате средства от ФГВФО возвращают на выбранную карту дистанционно после обращения в чат в privat24. Сами тебя идентифицируют и по ИНН находят все "зависшие" суммы. Возврат занимает пару минут после обращения. Буквально.

Есть и другие банки, которые дистанционно возвращают, информация доступна на сайте ФГВФО: Укргазбанк, ПУМБ, Південний.
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 20:09

adamsmittttt Е картка банку південний то е сєнс писати чи дзвонити у південний?
Romario
 
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