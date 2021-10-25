Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

Додано: П'ят 24 чер, 2022 06:41

nekefer написав: Tegularius написав: Как и ожидалось, "конфисковано" 20% валютных вкладов😟 Как и ожидалось, "конфисковано" 20% валютных вкладов😟

Из серии стакан наполовину полон или наполовину пуст

Вы отдали деньги в шарашкину контору, вам государство вернуло 80%, вы недовольны, я тоже недоволен почему из моих налогов выплачивают недовольным Из серии стакан наполовину полон или наполовину пустВы отдали деньги в шарашкину контору, вам государство вернуло 80%, вы недовольны, я тоже недоволен почему из моих налогов выплачивают недовольным

Прежде чем писать ерунду неплохо бы для начала поинтересоваться за счет каких источников происходят выплаты ФГВФЛ.Также можно сказать что деньги относились вкладчиками вовсе не в "шаражкину контору" а в банк официально зарегистрированный государством, которое через свои органы осуществляло надзор и контроль за его деятельностью. Вы ведь не контролируете качество воды в кране, частоту тока в сети, качество лекарств в аптеке, продуктов в магазине и бензина на заправке - это все функции государства. И если государство плохо исполняет свои функции у вас возникает право на возмещение тех или иных убытков. Но государство постоянно пытается вас обмануть - как к сожалению произошло с валютными вкладчиками в Меге. Что плохого что вкладчики прямо об этом пишут? Им самим и другим будет наука на будущее. Дорогой но урок - именно так ИМХО это стоит воспринимать.