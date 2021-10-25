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Мегабанк - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 29303132>

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Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.5 5 4
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Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 19:01

Как и ожидалось, "конфисковано" 20% валютных вкладов😟
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 00:49

  Tegularius написав:Как и ожидалось, "конфисковано" 20% валютных вкладов😟


кто вклад нашел - тому 25% полагается
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 06:13

  Tegularius написав:Как и ожидалось, "конфисковано" 20% валютных вкладов😟

Из серии стакан наполовину полон или наполовину пуст
Вы отдали деньги в шарашкину контору, вам государство вернуло 80%, вы недовольны, я тоже недоволен почему из моих налогов выплачивают недовольным :lol:
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 06:41

  nekefer написав:
  Tegularius написав:Как и ожидалось, "конфисковано" 20% валютных вкладов😟

Из серии стакан наполовину полон или наполовину пуст
Вы отдали деньги в шарашкину контору, вам государство вернуло 80%, вы недовольны, я тоже недоволен почему из моих налогов выплачивают недовольным :lol:

Прежде чем писать ерунду неплохо бы для начала поинтересоваться за счет каких источников происходят выплаты ФГВФЛ.
Также можно сказать что деньги относились вкладчиками вовсе не в "шаражкину контору" а в банк официально зарегистрированный государством, которое через свои органы осуществляло надзор и контроль за его деятельностью. Вы ведь не контролируете качество воды в кране, частоту тока в сети, качество лекарств в аптеке, продуктов в магазине и бензина на заправке - это все функции государства. И если государство плохо исполняет свои функции у вас возникает право на возмещение тех или иных убытков. Но государство постоянно пытается вас обмануть - как к сожалению произошло с валютными вкладчиками в Меге. Что плохого что вкладчики прямо об этом пишут? Им самим и другим будет наука на будущее. Дорогой но урок - именно так ИМХО это стоит воспринимать.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 07:09

  Tegularius написав:Как и ожидалось, "конфисковано" 20% валютных вкладов😟

У кого валюта достанется гривной,стоит решить что делать с этой гривной - я бы купил нужное или ценное, в банке это долговая расписка по невыгодному курсу в результате. И да,согласен с утверждением,что НБУ виноват с курсом и введением ВА
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 07:10

  WallNutPen написав: Но государство постоянно пытается вас обмануть - как к сожалению произошло с валютными вкладчиками в Меге. Что плохого что вкладчики прямо об этом пишут? Им самим и другим будет наука на будущее. Дорогой но урок - именно так ИМХО это стоит воспринимать.

Весь смысл валютных складов - подстраховаться от курсовых рисков. Ради этого валютные вкладчики были "согласны" на гораздо меньший процент. К примеру, Мега давала всего 2-3% годовых, минус налог.
Можно было сделать вклад в гривне и несмотря на девал потерять меньше, благодаря в несколько раз более высокому проценту по вкладу.
Теряется всякий смысл валютных вкладов в украинских банках.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 07:24

  Bosstone написав:
  vovareuckij написав:В чем разница? Приват не выплачивает удаленно по действующим депо, а пумб выплачивает?

Никто не выплачивает по действующим депо, ждите следующую очередь.
https://www.fg.gov.ua/articles/51271-fo ... banku.html
Чтобы не пропустить следующую очередь выплат, подпишитесь на новости фонда в соцсетях:
https://www.facebook.com/fg.gov.ua
https://t.me/deposit_guarantee_fund

Когда следующая очередь?
darmet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 07:44

  Tegularius написав:
  WallNutPen написав: Но государство постоянно пытается вас обмануть - как к сожалению произошло с валютными вкладчиками в Меге. Что плохого что вкладчики прямо об этом пишут? Им самим и другим будет наука на будущее. Дорогой но урок - именно так ИМХО это стоит воспринимать.

Весь смысл валютных складов - подстраховаться от курсовых рисков. Ради этого валютные вкладчики были "согласны" на гораздо меньший процент. К примеру, Мега давала всего 2-3% годовых, минус налог.
Можно было сделать вклад в гривне и несмотря на девал потерять меньше, благодаря в несколько раз более высокому проценту по вкладу.
Теряется всякий смысл валютных вкладов в украинских банках.


призрак принудительного конверта висел всегда,
собственно поэтому сейчас в Авали Агриколи не ложу валюту, только в ячейку,
так что вот он и пришел, пока в мягкой форме
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 08:01

  WallNutPen написав:Прежде чем писать ерунду неплохо бы для начала поинтересоваться за счет каких источников происходят выплаты ФГВФЛ.
Также можно сказать что деньги относились вкладчиками вовсе не в "шаражкину контору" а в банк официально зарегистрированный государством, которое через свои органы осуществляло надзор и контроль за его деятельностью. Вы ведь не контролируете качество воды в кране, частоту тока в сети, качество лекарств в аптеке, продуктов в магазине и бензина на заправке - это все функции государства. И если государство плохо исполняет свои функции у вас возникает право на возмещение тех или иных убытков. Но государство постоянно пытается вас обмануть - как к сожалению произошло с валютными вкладчиками в Меге. Что плохого что вкладчики прямо об этом пишут? Им самим и другим будет наука на будущее. Дорогой но урок - именно так ИМХО это стоит воспринимать.

ооо... разворошили, ну давайте :lol:

Кто финансирует, гуглим https://www.epravda.com.ua/columns/2021/10/25/679042/ читаем так сказать из первых уст руководства фонда
25 ЖОВТНЯ 2021
у найскладніші 2014-2015 рр, на підтримку Фонду прийшла держава, надавши під ринкові 9,99-14% майже 80 млрд грн запозичень.

Сьогодні 47,3 млрд грн ми вже повернули (із них 13,4 млрд грн нараховані відсотки). І попри це, за рахунок високих відсоткових ставок, до 2031 року загальний розмір боргу Фонду перед Мінфіном сягне 108 млрд грн, із яких понад 62 млрд грн – нараховані відсотки.

продолжаете утверждать что за вашу халатность вам платят не из моих налогов? :twisted: :twisted:

Далее хотел написать много насчет госконтроля, но пожалуй не те времена. Очевидно есть две незыблемые вещи:
1 рынок и соответственно доходность как правило пропорциональная риску, а доходность в этом банке была не случайно выбрана вами лично как максимальная на рынке
2 ваша личная ответственность за ваши решения, никто вам ничего не должен :wink:
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 08:04

Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

  darmet написав:Когда следующая очередь?

там муть с конкурсом :
"Два потенційні інвестори подали заявки на допуск до участі у конкурсі з метою виведення з ринку «Мегабанку» - строк подання конкурсних пропозицій продовжено"
есть плюси и минуси.
может еще банки подтянут ставки, чтоби снять деполюдей с меги.
Goodman
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