Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

Tegularius написав:Как и ожидалось, "конфисковано" 20% валютных вкладов😟
Из серии стакан наполовину полон или наполовину пуст Вы отдали деньги в шарашкину контору, вам государство вернуло 80%, вы недовольны, я тоже недоволен почему из моих налогов выплачивают недовольным
Прежде чем писать ерунду неплохо бы для начала поинтересоваться за счет каких источников происходят выплаты ФГВФЛ. Также можно сказать что деньги относились вкладчиками вовсе не в "шаражкину контору" а в банк официально зарегистрированный государством, которое через свои органы осуществляло надзор и контроль за его деятельностью. Вы ведь не контролируете качество воды в кране, частоту тока в сети, качество лекарств в аптеке, продуктов в магазине и бензина на заправке - это все функции государства. И если государство плохо исполняет свои функции у вас возникает право на возмещение тех или иных убытков. Но государство постоянно пытается вас обмануть - как к сожалению произошло с валютными вкладчиками в Меге. Что плохого что вкладчики прямо об этом пишут? Им самим и другим будет наука на будущее. Дорогой но урок - именно так ИМХО это стоит воспринимать.
Tegularius написав:Как и ожидалось, "конфисковано" 20% валютных вкладов😟
У кого валюта достанется гривной,стоит решить что делать с этой гривной - я бы купил нужное или ценное, в банке это долговая расписка по невыгодному курсу в результате. И да,согласен с утверждением,что НБУ виноват с курсом и введением ВА
WallNutPen написав: Но государство постоянно пытается вас обмануть - как к сожалению произошло с валютными вкладчиками в Меге. Что плохого что вкладчики прямо об этом пишут? Им самим и другим будет наука на будущее. Дорогой но урок - именно так ИМХО это стоит воспринимать.
Весь смысл валютных складов - подстраховаться от курсовых рисков. Ради этого валютные вкладчики были "согласны" на гораздо меньший процент. К примеру, Мега давала всего 2-3% годовых, минус налог. Можно было сделать вклад в гривне и несмотря на девал потерять меньше, благодаря в несколько раз более высокому проценту по вкладу. Теряется всякий смысл валютных вкладов в украинских банках.
WallNutPen написав: Но государство постоянно пытается вас обмануть - как к сожалению произошло с валютными вкладчиками в Меге. Что плохого что вкладчики прямо об этом пишут? Им самим и другим будет наука на будущее. Дорогой но урок - именно так ИМХО это стоит воспринимать.
Весь смысл валютных складов - подстраховаться от курсовых рисков. Ради этого валютные вкладчики были "согласны" на гораздо меньший процент. К примеру, Мега давала всего 2-3% годовых, минус налог. Можно было сделать вклад в гривне и несмотря на девал потерять меньше, благодаря в несколько раз более высокому проценту по вкладу. Теряется всякий смысл валютных вкладов в украинских банках.
призрак принудительного конверта висел всегда, собственно поэтому сейчас в Авали Агриколи не ложу валюту, только в ячейку, так что вот он и пришел, пока в мягкой форме
WallNutPen написав:Прежде чем писать ерунду неплохо бы для начала поинтересоваться за счет каких источников происходят выплаты ФГВФЛ. Также можно сказать что деньги относились вкладчиками вовсе не в "шаражкину контору" а в банк официально зарегистрированный государством, которое через свои органы осуществляло надзор и контроль за его деятельностью. Вы ведь не контролируете качество воды в кране, частоту тока в сети, качество лекарств в аптеке, продуктов в магазине и бензина на заправке - это все функции государства. И если государство плохо исполняет свои функции у вас возникает право на возмещение тех или иных убытков. Но государство постоянно пытается вас обмануть - как к сожалению произошло с валютными вкладчиками в Меге. Что плохого что вкладчики прямо об этом пишут? Им самим и другим будет наука на будущее. Дорогой но урок - именно так ИМХО это стоит воспринимать.
25 ЖОВТНЯ 2021 у найскладніші 2014-2015 рр, на підтримку Фонду прийшла держава, надавши під ринкові 9,99-14% майже 80 млрд грн запозичень.
Сьогодні 47,3 млрд грн ми вже повернули (із них 13,4 млрд грн нараховані відсотки). І попри це, за рахунок високих відсоткових ставок, до 2031 року загальний розмір боргу Фонду перед Мінфіном сягне 108 млрд грн, із яких понад 62 млрд грн – нараховані відсотки.
продолжаете утверждать что за вашу халатность вам платят не из моих налогов?
Далее хотел написать много насчет госконтроля, но пожалуй не те времена. Очевидно есть две незыблемые вещи: 1 рынок и соответственно доходность как правило пропорциональная риску, а доходность в этом банке была не случайно выбрана вами лично как максимальная на рынке 2 ваша личная ответственность за ваши решения, никто вам ничего не должен
там муть с конкурсом : "Два потенційні інвестори подали заявки на допуск до участі у конкурсі з метою виведення з ринку «Мегабанку» - строк подання конкурсних пропозицій продовжено" есть плюси и минуси. может еще банки подтянут ставки, чтоби снять деполюдей с меги.