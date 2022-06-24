При всем этом выбирать максимальную доходность у полуживых банков в пределах гарантированной суммы считаю верным, но в гривне
Если таков закон то конечно пускай платят
|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 24 чер, 2022 08:07
Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
При всем этом выбирать максимальную доходность у полуживых банков в пределах гарантированной суммы считаю верным, но в гривне
Если таков закон то конечно пускай платят
Востаннє редагувалось nekefer в П'ят 24 чер, 2022 08:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 24 чер, 2022 08:09
Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
не бодайте простих людей, це рішення приймалось в затишних кабінетах м Львова.
Байдужі люди з НБУ сприймають гроші як вагу, бюджет є і буде , постійно щось вливають і ЙОГО ТРЕ ОСВОЮВАТИ.
Свого правильного розуму в чужу голову не закласти, особливо , якщо була можливість "постригти" , ця стрижка вже продумана - валютотримачі при Дельті взагалі вийшли с профітом.
Додано: П'ят 24 чер, 2022 08:26
В известном сериале Лучше звоните Солу за неосторожную рекламу мистера Гудмана эсквайра чуть не уволили ибо посчитали что один только вид несчастной бабушки может нанести вред имиджу респектабельной организации
Но это это где-то на другом конце планеты, не везде так трепетно относятся к репутации
Додано: П'ят 24 чер, 2022 08:45
Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
Додано: П'ят 24 чер, 2022 08:48
nekefer Продолжаете пороть чушь? Ну-ну. смотрите что сами пишете:
а потом
Вы вообще понимаете принципиальную разницу между "возвратной платной помощью" да и еще под рыночные проценты и уплатой чего либо "из ваших налогов".
Повторю свое предложение из предыдущего сообщения - поинтересуйтесь за счет каких источников существует ФГВФЛ - может меньше будете писать бреда.
О какой халатности речь? Вклады в официально зарегистрированный банк, находящийся под контролем и надзором государственных структур делали тысячи клиентов. Банк привлекал вклады под рыночные проценты. Не заоблачные. Государство Украина берет взаймы гораздо дороже (кстати там отдает таки за ваши налоги о которых вы так беспокоитесь).
Но похоже логика не ваш конек, раз вы пишете такое:
У нас по сути нет рынка банковских вкладов (поскольку есть ручное регулирование многих процессов формирования банковских ставок), а доходность вовсе не пропорциональна риску. Кроме того лично мной данный банк не был выбран из-за максимальной доходности - я тут держал валюту годами, по сути все что мне должен сейчас ФГВФЛ - это многократно пролонгированные или переоформленные вклады. Кроме того держу валюту еще в десятке или более других банков и вовсе не из-за максимальной доходности, а из-за диверсификации. Может для вас это и звучит дико, но я рассчитываю на цивилизованный подход со стороны государства - я со своей стороны плачу все налоги и рассчитываю что государство так же будет исполнять все взятые им на себя функции, в том числе по банковскому надзору и контролю. Иначе как будет существовать БСУ если не будет к ней элементарного доверия? Как вкладчик я не обязан знать все тонкости конкретной ситуации в конкретном банке - для меня показателен факт наличия в нем действующей банковской лицензии. Но в случае если государство плохо исполняло свои функции это не значит что как вы пишете мне "никто ничего не должен" - должно как раз государство за неудовлетворительное исполнение ним своих функций. И будь это действительно в рыночных условиях валютные вкладчики Меги не писали бы о потерях 20%
Додано: П'ят 24 чер, 2022 09:01
а выплаты первой очереди до когда длятся ?
они прекращаются с началом выплат второй очереди или продолжаются ?
А погорельцам предлагают плюшки, типа с повышенным % карты(или короткихдепо) - чтоб туда погорелец мог докинуть дополнительно "новых" денег, не от Фонда ?
Додано: П'ят 24 чер, 2022 09:04
Госбюджет, как это оформляют не имеет значения, без госбюджета фонд станет банкротом уже сегодня, но можете продолжать верить во что угодно
|