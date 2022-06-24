Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

Додано: П'ят 24 чер, 2022 08:48

на підтримку Фонду прийшла держава, надавши під ринкові 9,99-14% майже 80 млрд грн запозичень.



nekefer написав: продолжаете утверждать что за вашу халатность вам платят не из моих налогов? продолжаете утверждать что за вашу халатность вам платят не из моих налогов?

1 рынок и соответственно доходность как правило пропорциональная риску, а доходность в этом банке была не случайно выбрана вами лично как максимальная на рынке

2 ваша личная ответственность за ваши решения, никто вам ничего не должен

Продолжаете пороть чушь? Ну-ну. смотрите что сами пишете:а потомВы вообще понимаете принципиальную разницу между "возвратной платной помощью" да и еще под рыночные проценты и уплатой чего либо "из ваших налогов".Повторю свое предложение из предыдущего сообщения - поинтересуйтесь за счет каких источников существует ФГВФЛ - может меньше будете писать бреда.О какой халатности речь? Вклады в официально зарегистрированный банк, находящийся под контролем и надзором государственных структур делали тысячи клиентов. Банк привлекал вклады под рыночные проценты. Не заоблачные. Государство Украина берет взаймы гораздо дороже (кстати там отдает таки за ваши налоги о которых вы так беспокоитесь).Но похоже логика не ваш конек, раз вы пишете такое:У нас по сути нет рынка банковских вкладов (поскольку есть ручное регулирование многих процессов формирования банковских ставок), а доходность вовсе не пропорциональна риску. Кроме того лично мной данный банк не был выбран из-за максимальной доходности - я тут держал валюту годами, по сути все что мне должен сейчас ФГВФЛ - это многократно пролонгированные или переоформленные вклады. Кроме того держу валюту еще в десятке или более других банков и вовсе не из-за максимальной доходности, а из-за диверсификации. Может для вас это и звучит дико, но я рассчитываю на цивилизованный подход со стороны государства - я со своей стороны плачу все налоги и рассчитываю что государство так же будет исполнять все взятые им на себя функции, в том числе по банковскому надзору и контролю. Иначе как будет существовать БСУ если не будет к ней элементарного доверия? Как вкладчик я не обязан знать все тонкости конкретной ситуации в конкретном банке - для меня показателен факт наличия в нем действующей банковской лицензии. Но в случае если государство плохо исполняло свои функции это не значит что как вы пишете мне "никто ничего не должен" - должно как раз государство за неудовлетворительное исполнение ним своих функций. И будь это действительно в рыночных условиях валютные вкладчики Меги не писали бы о потерях 20%