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Мегабанк - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 30313233

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Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
25%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
75%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 10:58

Подскажите, а где в П24 нужная кнопка? Или нужно звонить (переписываться)?[/quote]

Набираете 3700. Постоянно нажимаете "иное". Дождетесь чат-бота и скажете,что Вы по поводу выплат из ФГВФО. Она соединит с живым сотрудником. Дальше просто. Скажете на какую карточку перебросить и через минуту деньги Ваши.
darmet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 11:02

  Vadim_ написав:
  darmet написав:Когда следующая очередь?

С 2 августа.
п.с. Я в очереди.

Я надеялся, что быстрее будет. В общем, я за Вами. :wink:
darmet
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 10:41

Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

Gost2013 написав:
  sens написав:
  Bosstone написав:[quote="5449703:vovareuckij"]Написал в чат привата выплатили только %, а действующие депозиты получается не выплачивают?

Нет, в первую очередь выплачивают с текущих счетов.

Дві суми - з карткового тодо та в еквіваленті з поточного рахунку в іноземній валюті


Подскажите, а где в П24 нужная кнопка? Или нужно звонить (переписываться)?[/quote]В чат стучите им. Так быстрее чем звонок на 3700.
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 15:39

Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

....если я все правильно понимаю, то фонд занимается "кидаловом лохов"....объявляется банк банкротом, потом находится некий покупатель, который потом откажется от покупки....это длится не один- два дня....Деньги вкладчиков зависают на счетах фонда ..более 20 дней по закону....,очередная схема ????
abc111
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 17:02

  abc111 написав:....если я все правильно понимаю, то фонд занимается "кидаловом лохов"....объявляется банк банкротом, потом находится некий покупатель, который потом откажется от покупки....это длится не один- два дня....Деньги вкладчиков зависают на счетах фонда ..более 20 дней по закону....,очередная схема ????

На рахунках Фонду зависають гроші фонду, які і так би там лежали без усіляких схем з банкрутством. У найгіршому випадку, Фонду ще може знадобитися трохи позичити. У яких мийках гроші вкладників треба запитати у Суботіна.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 17:29

  darmet написав:
  Vadim_ написав:
  darmet написав:Когда следующая очередь?

С 2 августа.
п.с. Я в очереди.

Я надеялся, что быстрее будет. В общем, я за Вами. :wink:

darmet , я за Вами :wink:
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 23:04

lubopytnaya Прошу Вас. Ви там маякуйте по розвитию собитий.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 23:10

Я получил копейки с текущего счета (% по небольшому долларовому депозиту).
Кому-то выплатили существенные суммы, просто интересно?

И... я так понял, вторая серия - после 2 августа аж, да? Тогда уже всем выплатят или опять еще нет?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 23:25

  Искатель написав:Я получил копейки с текущего счета (% по небольшому долларовому депозиту).
Кому-то выплатили существенные суммы, просто интересно?

И... я так понял, вторая серия - после 2 августа аж, да? Тогда уже всем выплатят или опять еще нет?

Выплатили, около 180К, в ПУМБе. В марте закончились депо, позвонили сами, по моей просьбе без визита сняли с продления и перебросили на текущий. Еще случай на около 100К знаю - все, что на текущих, выплатили.
Melanor1
 
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