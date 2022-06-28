Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 24 чер, 2022 10:58
Подскажите, а где в П24 нужная кнопка? Или нужно звонить (переписываться)?[/quote]
Набираете 3700. Постоянно нажимаете "иное". Дождетесь чат-бота и скажете,что Вы по поводу выплат из ФГВФО. Она соединит с живым сотрудником. Дальше просто. Скажете на какую карточку перебросить и через минуту деньги Ваши.
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darmet
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 11:02
Vadim_ написав: darmet написав:
Когда следующая очередь?
С 2 августа.
п.с. Я в очереди.
Я надеялся, что быстрее будет. В общем, я за Вами.
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darmet
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Додано: Нед 26 чер, 2022 10:41
Gost2013 написав: sens написав: Bosstone написав:
[quote="5449703:vovareuckij"]Написал в чат привата выплатили только %, а действующие депозиты получается не выплачивают?
Нет, в первую очередь выплачивают с текущих счетов.
Дві суми - з карткового тодо та в еквіваленті з поточного рахунку в іноземній валюті
Подскажите, а где в П24 нужная кнопка? Или нужно звонить (переписываться)?[/quote]В чат стучите им. Так быстрее чем звонок на 3700.
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adamsmittttt
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Додано: Пон 27 чер, 2022 15:39
....если я все правильно понимаю, то фонд занимается "кидаловом лохов"....объявляется банк банкротом, потом находится некий покупатель, который потом откажется от покупки....это длится не один- два дня....Деньги вкладчиков зависают на счетах фонда ..более 20 дней по закону....,очередная схема ????
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abc111
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Додано: Пон 27 чер, 2022 17:02
abc111 написав:
....если я все правильно понимаю, то фонд занимается "кидаловом лохов"....объявляется банк банкротом, потом находится некий покупатель, который потом откажется от покупки....это длится не один- два дня....Деньги вкладчиков зависают на счетах фонда ..более 20 дней по закону....,очередная схема ????
На рахунках Фонду зависають гроші фонду, які і так би там лежали без усіляких схем з банкрутством. У найгіршому випадку, Фонду ще може знадобитися трохи позичити. У яких мийках гроші вкладників треба запитати у Суботіна.
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klug
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2
Додано: Пон 27 чер, 2022 17:29
darmet
darmet написав: Vadim_ написав: darmet написав:
Когда следующая очередь?
С 2 августа.
п.с. Я в очереди.
Я надеялся, что быстрее будет. В общем, я за Вами.
, я за Вами
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lubopytnaya
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1
Додано: Вів 28 чер, 2022 23:04
lubopytnaya Прошу Вас. Ви там маякуйте по розвитию собитий.
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Goodman
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Додано: Сер 29 чер, 2022 23:10
Я получил копейки с текущего счета (% по небольшому долларовому депозиту).
Кому-то выплатили существенные суммы, просто интересно?
И... я так понял, вторая серия - после 2 августа аж, да? Тогда уже всем выплатят или опять еще нет?
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Искатель
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Додано: Сер 29 чер, 2022 23:25
Искатель написав:
Я получил копейки с текущего счета (% по небольшому долларовому депозиту).
Кому-то выплатили существенные суммы, просто интересно?
И... я так понял, вторая серия - после 2 августа аж, да? Тогда уже всем выплатят или опять еще нет?
Выплатили, около 180К, в ПУМБе. В марте закончились депо, позвонили сами, по моей просьбе без визита сняли с продления и перебросили на текущий. Еще случай на около 100К знаю - все, что на текущих, выплатили.
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Melanor1
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