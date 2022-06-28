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Мегабанк - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 31323334

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Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
60%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 15:07

sinowi

я заходила в приват . мой менеджер даже не слышал о таком банке
brainybird
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 16:07

  brainybird написав:sinowi

я заходила в приват . мой менеджер даже не слышал о таком банке

Освітня функція - це єдине, що може дати такий "мудрий план". Поки не прийдуть гроші від Фонду - банк-агент виплачувати нічого не буде, скільки не задовбуй менеджера у відділенні. А як гроші прийдуть, то можна і віддалено їх отримати, без цих ковід-турів.
klug
 
Повідомлень: 7064
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 10:56

  sinowi написав:Не раздувайте панику. Банк не сотрудничал с Пенсионным Фондом и его решили закрыть. Вкладчики получат свое. У кого депо были в валюте - попали на бабки. Украли не деньги у людей, украли время, которое понадобится для пассивного восстановления украденного. Насчет того - когда будут выплачивать? А даже о этом интересоваться глупо. Куда мудрее если вкладчик будет часто заходить в Банк - Агент и там спрашивать...-не выплачиваете ли вы сегодня?

Еще мудрее будет при наличии свободного времени пару раз в день заходить в Банк - Агент и там спрашивать...
darmet
 
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