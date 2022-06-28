Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

sinowi написав:

Куда мудрее если вкладчик будет часто заходить в Банк - Агент и там спрашивать...-не выплачиваете ли вы сегодня?

Не раздувайте панику. Банк не сотрудничал с Пенсионным Фондом и его решили закрыть. Вкладчики получат свое. У кого депо были в валюте - попали на бабки. Украли не деньги у людей, украли время, которое понадобится для пассивного восстановления украденного. Насчет того - когда будут выплачивать? А даже о этом интересоваться глупо.