sinowi
я заходила в приват . мой менеджер даже не слышал о таком банке
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 01 лип, 2022 15:07
sinowi
я заходила в приват . мой менеджер даже не слышал о таком банке
Додано: П'ят 01 лип, 2022 16:07
Освітня функція - це єдине, що може дати такий "мудрий план". Поки не прийдуть гроші від Фонду - банк-агент виплачувати нічого не буде, скільки не задовбуй менеджера у відділенні. А як гроші прийдуть, то можна і віддалено їх отримати, без цих ковід-турів.
Додано: Суб 02 лип, 2022 09:33
Мне Приват выплатил в течение 1 минуты по звонку на 3700 без всяких танцев с бубнами
Додано: Суб 02 лип, 2022 10:56
Еще мудрее будет при наличии свободного времени пару раз в день заходить в Банк - Агент и там спрашивать...
Додано: Нед 03 лип, 2022 07:54
Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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