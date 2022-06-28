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Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 01 лип, 2022 15:07
sinowi
я заходила в приват . мой менеджер даже не слышал о таком банке
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brainybird
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 16:07
brainybird написав:sinowi
я заходила в приват . мой менеджер даже не слышал о таком банке
Освітня функція - це єдине, що може дати такий "мудрий план". Поки не прийдуть гроші від Фонду - банк-агент виплачувати нічого не буде, скільки не задовбуй менеджера у відділенні. А як гроші прийдуть, то можна і віддалено їх отримати, без цих ковід-турів.
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klug
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2
Додано: Суб 02 лип, 2022 09:33
Мне Приват выплатил в течение 1 минуты по звонку на 3700 без всяких танцев с бубнами
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larynya
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Додано: Суб 02 лип, 2022 10:56
sinowi написав:
Не раздувайте панику. Банк не сотрудничал с Пенсионным Фондом и его решили закрыть. Вкладчики получат свое. У кого депо были в валюте - попали на бабки. Украли не деньги у людей, украли время, которое понадобится для пассивного восстановления украденного. Насчет того - когда будут выплачивать? А даже о этом интересоваться глупо. Куда мудрее если вкладчик будет часто заходить в Банк - Агент и там спрашивать...-не выплачиваете ли вы сегодня?
Еще мудрее будет при наличии свободного времени пару раз в день заходить в Банк - Агент и там спрашивать...
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darmet
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Додано: Нед 03 лип, 2022 07:54
klug написав:
Поки не прийдуть гроші від Фонду - банк-агент виплачувати нічого не буде, скільки не задовбуй менеджера у відділенні.
подава заявку віддалено через ПУМБу.
обіцяли протягом 3-х днів видати результат.
ніхто і нічого ....
подав заявку знову.
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Goodman
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Додано: Нед 03 лип, 2022 10:39
Досі не отримав доступу до скриньки у місті Харкові…(((
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Додано: Пон 04 лип, 2022 06:40
sinowi написав:
Не раздувайте панику. Банк не сотрудничал с Пенсионным Фондом и его решили закрыть. Вкладчики получат свое. У кого депо были в валюте - попали на бабки. Украли не деньги у людей, украли время, которое понадобится для пассивного восстановления украденного. Насчет того - когда будут выплачивать? А даже о этом интересоваться глупо. Куда мудрее если вкладчик будет часто заходить в Банк - Агент и там спрашивать...-не выплачиваете ли вы сегодня?
Если Вы потеряли свои деньги, по вине действия НБУ, который сейчас также со ставкой 25%, также решил провести эксперимент, то я глубоко убежден что также ограничения моих средств в размере 100к в сутки это все для #клиента#. Вообщем театр абсурда.
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Додано: Пон 04 лип, 2022 08:01
darmet написав: sinowi написав:
Не раздувайте панику. Банк не сотрудничал с Пенсионным Фондом и его решили закрыть. Вкладчики получат свое. У кого депо были в валюте - попали на бабки. Украли не деньги у людей, украли время, которое понадобится для пассивного восстановления украденного. Насчет того - когда будут выплачивать? А даже о этом интересоваться глупо. Куда мудрее если вкладчик будет часто заходить в Банк - Агент и там спрашивать...-не выплачиваете ли вы сегодня?
Еще мудрее будет при наличии свободного времени пару раз в день заходить в Банк - Агент и там спрашивать...
мало,чаще.Утром,в обед и вечером
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