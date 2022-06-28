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Мегабанк - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 32333435

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Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
60%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 19:03

Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

https://www.sq.com.ua/ukr/novini/05.07. ... erivnictvo
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 09:53

  GALeon написав:https://www.sq.com.ua/ukr/novini/05.07.2022/megabank-otrimav-risennya-sudu-yake-unemozlivlyuje-podalsu-likvidaciyu-banku-kerivnictvo

Что-то у меня хреновое предчуствие... :cry:
darmet
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:08

  darmet написав:
  GALeon написав:https://www.sq.com.ua/ukr/novini/05.07.2022/megabank-otrimav-risennya-sudu-yake-unemozlivlyuje-podalsu-likvidaciyu-banku-kerivnictvo

Что-то у меня хреновое предчуствие... :cry:

типа?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 13:11

  darmet написав:
  GALeon написав:https://www.sq.com.ua/ukr/novini/05.07.2022/megabank-otrimav-risennya-sudu-yake-unemozlivlyuje-podalsu-likvidaciyu-banku-kerivnictvo

Что-то у меня хреновое предчуствие... :cry:

"Захидинкомбанком" запахло... у меня тоже. Правда, у меня там остатки роскоши, но все равно жаль, если зависнет надолго.
А ведь гениальное решение! Можно гарантировать выплату 100%, просто выплату затянуть на неопределенное время ...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 13:25

  flysoulfly написав:
  darmet написав:
  GALeon написав:https://www.sq.com.ua/ukr/novini/05.07.2022/megabank-otrimav-risennya-sudu-yake-unemozlivlyuje-podalsu-likvidaciyu-banku-kerivnictvo

Что-то у меня хреновое предчуствие... :cry:

типа?

Будут тянуть кота за хвост в длинный ящик. :cry:
darmet
 
Повідомлень: 2567
З нами з: 29.03.09
Подякував: 48 раз.
Подякували: 163 раз.
 
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  #<1 ... 32333435
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flysoulfly

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