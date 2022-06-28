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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 05 лип, 2022 19:03
Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
Додано: Сер 06 лип, 2022 09:53
Додано: Сер 06 лип, 2022 10:08
Додано: Сер 06 лип, 2022 13:11
"Захидинкомбанком" запахло... у меня тоже. Правда, у меня там остатки роскоши, но все равно жаль, если зависнет надолго.
А ведь гениальное решение! Можно гарантировать выплату 100%, просто выплату затянуть на неопределенное время ...
Додано: Сер 06 лип, 2022 13:25
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