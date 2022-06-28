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Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 05 лип, 2022 19:03
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GALeon
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Додано: Сер 06 лип, 2022 09:53
GALeon написав:
https://www.sq.com.ua/ukr/novini/05.07.2022/megabank-otrimav-risennya-sudu-yake-unemozlivlyuje-podalsu-likvidaciyu-banku-kerivnictvo
Что-то у меня хреновое предчуствие...
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darmet
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Додано: Сер 06 лип, 2022 10:08
darmet написав: GALeon написав:
https://www.sq.com.ua/ukr/novini/05.07.2022/megabank-otrimav-risennya-sudu-yake-unemozlivlyuje-podalsu-likvidaciyu-banku-kerivnictvo
Что-то у меня хреновое предчуствие...
типа?
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flysoulfly
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Додано: Сер 06 лип, 2022 13:11
darmet написав: GALeon написав:
https://www.sq.com.ua/ukr/novini/05.07.2022/megabank-otrimav-risennya-sudu-yake-unemozlivlyuje-podalsu-likvidaciyu-banku-kerivnictvo
Что-то у меня хреновое предчуствие...
"Захидинкомбанком" запахло... у меня тоже. Правда, у меня там остатки роскоши, но все равно жаль, если зависнет надолго.
А ведь гениальное решение! Можно гарантировать выплату 100%, просто выплату затянуть на неопределенное время ...
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Додано: Сер 06 лип, 2022 13:25
flysoulfly написав: darmet написав: GALeon написав:
https://www.sq.com.ua/ukr/novini/05.07.2022/megabank-otrimav-risennya-sudu-yake-unemozlivlyuje-podalsu-likvidaciyu-banku-kerivnictvo
Что-то у меня хреновое предчуствие...
типа?
Будут тянуть кота за хвост в долгий ящик.
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darmet
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Додано: Сер 06 лип, 2022 22:18
darmet написав:
Что-то у меня хреновое предчуствие...
С чего это вдруг?
От Вас я такого не ожидала
У меня это уже юбилейная 15-я временная администрация
На этот раз валюта
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lubopytnaya
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Додано: Сер 06 лип, 2022 22:23
lubopytnaya написав:
С чего это вдруг?
От Вас я такого не ожидала
есть поводи , горячая линия Меги, мягко говоря утомленная.
каждую крупицу обценьками достаешь. Напоминает Дельту - просер ликвидной масси, затягивание и футбол.
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Goodman
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Додано: Сер 06 лип, 2022 23:04
lubopytnaya написав: darmet написав:
Что-то у меня хреновое предчувствие...
С чего это вдруг?
От Вас я такого не ожидала
У меня это уже юбилейная 15-я временная администрация
На этот раз валюта
Ну мне до юбилея еще далеко...
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darmet
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Додано: Чет 07 лип, 2022 00:38
Ребят,подскажите,когда реально получить выплату,если в банке депозит,который не закончился?
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Scotch
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