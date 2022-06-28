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Мегабанк - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 33343536>

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Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
60%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 19:03

Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

https://www.sq.com.ua/ukr/novini/05.07. ... erivnictvo
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 09:53

  GALeon написав:https://www.sq.com.ua/ukr/novini/05.07.2022/megabank-otrimav-risennya-sudu-yake-unemozlivlyuje-podalsu-likvidaciyu-banku-kerivnictvo

Что-то у меня хреновое предчуствие... :cry:
darmet
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:08

  darmet написав:
  GALeon написав:https://www.sq.com.ua/ukr/novini/05.07.2022/megabank-otrimav-risennya-sudu-yake-unemozlivlyuje-podalsu-likvidaciyu-banku-kerivnictvo

Что-то у меня хреновое предчуствие... :cry:

типа?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 13:11

  darmet написав:
  GALeon написав:https://www.sq.com.ua/ukr/novini/05.07.2022/megabank-otrimav-risennya-sudu-yake-unemozlivlyuje-podalsu-likvidaciyu-banku-kerivnictvo

Что-то у меня хреновое предчуствие... :cry:

"Захидинкомбанком" запахло... у меня тоже. Правда, у меня там остатки роскоши, но все равно жаль, если зависнет надолго.
А ведь гениальное решение! Можно гарантировать выплату 100%, просто выплату затянуть на неопределенное время ...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 13:25

  flysoulfly написав:
  darmet написав:
  GALeon написав:https://www.sq.com.ua/ukr/novini/05.07.2022/megabank-otrimav-risennya-sudu-yake-unemozlivlyuje-podalsu-likvidaciyu-banku-kerivnictvo

Что-то у меня хреновое предчуствие... :cry:

типа?

Будут тянуть кота за хвост в долгий ящик. :cry:
darmet
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 22:18

  darmet написав:Что-то у меня хреновое предчуствие... :cry:


С чего это вдруг? :shock:
От Вас я такого не ожидала :mrgreen:

У меня это уже юбилейная 15-я временная администрация :wink:
На этот раз валюта :D
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 22:23

Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

  lubopytnaya написав:С чего это вдруг?
От Вас я такого не ожидала

есть поводи , горячая линия Меги, мягко говоря утомленная.
каждую крупицу обценьками достаешь. Напоминает Дельту - просер ликвидной масси, затягивание и футбол.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 23:04

  lubopytnaya написав:
  darmet написав:Что-то у меня хреновое предчувствие...


С чего это вдруг? :shock:
От Вас я такого не ожидала :mrgreen:

У меня это уже юбилейная 15-я временная администрация :wink:
На этот раз валюта :D

Ну мне до юбилея еще далеко... :wink:
darmet
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 00:38

Ребят,подскажите,когда реально получить выплату,если в банке депозит,который не закончился?
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 07:23

Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

  Scotch написав:Ребят,подскажите,когда реально получить выплату,если в банке депозит,который не закончился?

реальность у всех одна - ждать
процедури идут
Goodman
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