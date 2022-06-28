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Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 07 лип, 2022 07:27
Scotch написав:
Ребят,подскажите,когда реально получить выплату,если в банке депозит,который не закончился?
Если кто знает, то заодно подскажите,когда реально получить выплату,если в банке депозит, который закончился после введения администрации?
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darmet
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Додано: Чет 07 лип, 2022 07:45
darmet написав: Scotch написав:
Ребят,подскажите,когда реально получить выплату,если в банке депозит,который не закончился?
Если кто знает, то заодно подскажите,когда реально получить выплату,если в банке депозит, который закончился после введения администрации?
Поки не відомо,я наразі в Житомирі,планую якщо і будуть виплати отримати через приват ,зателефонувавши на 3700
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sens
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Додано: Чет 07 лип, 2022 07:47
darmet написав: Scotch написав:
Ребят,подскажите,когда реально получить выплату,если в банке депозит,который не закончился?
Если кто знает, то заодно подскажите,когда реально получить выплату,если в банке депозит, который закончился после введения администрации?
....который не закончился....,с вводом администрации - он закончился.
...что закончился после ввода- ожидать выплаты. Но судя по ситуации там будут судебные тяжбы и когда ожидать выплаты знают лишь те, кто это решает....
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abc111
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Додано: Чет 07 лип, 2022 08:37
sens написав:
Поки не відомо,я наразі в Житомирі,планую якщо і будуть виплати отримати через приват ,зателефонувавши на 3700
будьте обережні, там на кожному кроці "прігласітельние".
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Goodman
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