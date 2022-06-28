Если кто знает, то заодно подскажите,когда реально получить выплату,если в банке депозит, который закончился после введения администрации?
|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 07 лип, 2022 07:27
Додано: Чет 07 лип, 2022 07:45
Поки не відомо,я наразі в Житомирі,планую якщо і будуть виплати отримати через приват ,зателефонувавши на 3700
Додано: Чет 07 лип, 2022 07:47
....который не закончился....,с вводом администрации - он закончился.
...что закончился после ввода- ожидать выплаты. Но судя по ситуации там будут судебные тяжбы и когда ожидать выплаты знают лишь те, кто это решает....
Додано: Чет 07 лип, 2022 08:37
Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
Додано: Чет 07 лип, 2022 14:33
Напишите здесь,кто получит выплату в ближайшие дни,то есть после решения суда.Интересно,приостановят ли выплаты.У всех сайт ФГВ не работает?
Додано: Чет 07 лип, 2022 23:09
Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
работает, но у каждого свои достижения .
Фонд гордится вот таким:
"Станом на 27 червня ми виплатили вкладникам банку майже 260 млн грн, із них понад 80% - майже 210 млн грн, - було виплачено дистанційно. Це зайвий раз доводить те, що рішення Фонду про запровадження дистанційних виплат було правильним і вчасним."
По мне, хоть голубями , деньги где?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|