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Мегабанк - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 33343536

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Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
60%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 07:27

  Scotch написав:Ребят,подскажите,когда реально получить выплату,если в банке депозит,который не закончился?

Если кто знает, то заодно подскажите,когда реально получить выплату,если в банке депозит, который закончился после введения администрации?
darmet
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 07:45

  darmet написав:
  Scotch написав:Ребят,подскажите,когда реально получить выплату,если в банке депозит,который не закончился?

Если кто знает, то заодно подскажите,когда реально получить выплату,если в банке депозит, который закончился после введения администрации?

Поки не відомо,я наразі в Житомирі,планую якщо і будуть виплати отримати через приват ,зателефонувавши на 3700
sens
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 07:47

  darmet написав:
  Scotch написав:Ребят,подскажите,когда реально получить выплату,если в банке депозит,который не закончился?

Если кто знает, то заодно подскажите,когда реально получить выплату,если в банке депозит, который закончился после введения администрации?




....который не закончился....,с вводом администрации - он закончился.
...что закончился после ввода- ожидать выплаты. Но судя по ситуации там будут судебные тяжбы и когда ожидать выплаты знают лишь те, кто это решает....
abc111
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 08:37

Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

  sens написав:Поки не відомо,я наразі в Житомирі,планую якщо і будуть виплати отримати через приват ,зателефонувавши на 3700

будьте обережні, там на кожному кроці "прігласітельние".
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 14:33

Напишите здесь,кто получит выплату в ближайшие дни,то есть после решения суда.Интересно,приостановят ли выплаты.У всех сайт ФГВ не работает?
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 23:09

Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

  Scotch написав:У всех сайт ФГВ не работает?

работает, но у каждого свои достижения .
Фонд гордится вот таким:
"Станом на 27 червня ми виплатили вкладникам банку майже 260 млн грн, із них понад 80% - майже 210 млн грн, - було виплачено дистанційно. Це зайвий раз доводить те, що рішення Фонду про запровадження дистанційних виплат було правильним і вчасним."
По мне, хоть голубями , деньги где?
Goodman
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