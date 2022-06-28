"Саме з цього моменту розпочинається відлік на подачу апеляційної скарги від Нацбанку, який становить 30 робочих днів."
Знову стоп на 30 днів.
Ніхто і нічого не цікавить, що вдієш , якщо є заробітки то є і втрати.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 11 лип, 2022 20:45
Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
Додано: Пон 11 лип, 2022 21:28
Вам знайома історія непокірної банки "Базис"?
Додано: Пон 11 лип, 2022 21:52
Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
Додано: Пон 11 лип, 2022 22:49
Додано: Вів 12 лип, 2022 01:11
Совместная афёра,выгодная обоим сторонам,вот это что такое.Вкладчики подождут.
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