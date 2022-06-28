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Мегабанк - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 35363738

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Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
60%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 20:45

Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

  greenozon написав:так що, мега дала підсрачника нбу?


"Саме з цього моменту розпочинається відлік на подачу апеляційної скарги від Нацбанку, який становить 30 робочих днів."

Знову стоп на 30 днів.
Ніхто і нічого не цікавить, що вдієш , якщо є заробітки то є і втрати.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 21:28

  greenozon написав:так що, мега дала підсрачника нбу?

https://minfin.com.ua/ua/2022/07/06/88333702/

Вам знайома історія непокірної банки "Базис"?
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 21:52

Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

  klug написав:Вам знайома історія непокірної банки "Базис"?

прочитав -
-- відшкодування виплатили
-- банк "реанімували" , але потім власники його збанкрутували за своїм сценарієм.
серпень-вересень - наше всьо
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 22:49

  Goodman написав:
  klug написав:Вам знайома історія непокірної банки "Базис"?

прочитав -
-- відшкодування виплатили
-- банк "реанімували" , але потім власники його збанкрутували за своїм сценарієм.
серпень-вересень - наше всьо

Когнітивні здібності, що вражають щоразу.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 01:11

Совместная афёра,выгодная обоим сторонам,вот это что такое.Вкладчики подождут. :twisted:
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