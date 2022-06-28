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Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 11 лип, 2022 20:45
greenozon написав:
так що, мега дала підсрачника нбу?
"Саме з цього моменту розпочинається відлік на подачу апеляційної скарги від Нацбанку, який становить 30 робочих днів."
Знову стоп на 30 днів.
Ніхто і нічого не цікавить, що вдієш , якщо є заробітки то є і втрати.
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Goodman
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Додано: Пон 11 лип, 2022 21:28
Вам знайома історія непокірної банки "Базис"?
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klug
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Додано: Пон 11 лип, 2022 21:52
klug написав:
Вам знайома історія непокірної банки "Базис"?
прочитав -
-- відшкодування виплатили
-- банк "реанімували" , але потім власники його збанкрутували за своїм сценарієм.
серпень-вересень - наше всьо
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Goodman
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Додано: Пон 11 лип, 2022 22:49
Goodman написав: klug написав:
Вам знайома історія непокірної банки "Базис"?
прочитав -
-- відшкодування виплатили
-- банк "реанімували" , але потім власники його збанкрутували за своїм сценарієм.
серпень-вересень - наше всьо
Когнітивні здібності, що вражають щоразу.
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klug
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Додано: Вів 12 лип, 2022 01:11
Совместная афёра,выгодная обоим сторонам,вот это что такое.Вкладчики подождут.
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Scotch
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Додано: Вів 12 лип, 2022 18:30
Mirax написав: ricardo написав:
Ага, коли курс буде 50.
Якраз тоді курс намічається найнижчий. Коли ЗСУ масовано поженуть орків за поребрик.
хе-хе ) можно получить гривну и просто ожидать курс 8...но будет как в анекдоте - 8 или 9 только тыщ
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sens
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Додано: Сер 13 лип, 2022 19:28
Goodman написав: klug написав:
Вам знайома історія непокірної банки "Базис"?
прочитав -
-- відшкодування виплатили
-- банк "реанімували" , але потім власники його збанкрутували за своїм сценарієм.
серпень-вересень - наше всьо
Есть и положительный опыт, с Банком Диамант, когда его к себе присоединил таском и получал % и тело вклад на первоначальных условиях
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Додано: Сер 13 лип, 2022 19:44
sens написав:
Есть и положительный опыт, с Банком Диамант, когда его к себе присоединил таском и получал % и тело вклад на первоначальных условиях
Спасибо, от Вас всегда хорошие новости.
Гривна в Меге лежала под 11 , уже месяц %% просран, начался просер второго месяца.
Посмотрим.
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Goodman
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Додано: Сер 13 лип, 2022 20:03
У некоторих там валюта лежит. Которая просрана еще круче...
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ihorsic
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