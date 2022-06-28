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Мегабанк - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 36373839

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Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
60%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 09:23

Профсоюз госпредприятия Укрэнергомашины видит спасение Мегабанка в его частичной национализации.
https://korrespondent.net/business/comp ... y-mehabank
lara_08
 
Повідомлень: 256
З нами з: 05.05.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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flysoulfly

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