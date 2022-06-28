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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 20 лип, 2022 09:23
Профсоюз госпредприятия Укрэнергомашины видит спасение Мегабанка в его частичной национализации.
Додано: Сер 20 лип, 2022 12:11
Гарна новина,краще ніж збитки від курсу в межах 30%
Додано: Сер 20 лип, 2022 18:40
Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
Інвестори не подали пропозицій на конкурс з виведення з ринку «МЕГАБАНКУ»
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