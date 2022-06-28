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Мегабанк - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 36373839

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Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
60%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 09:23

Профсоюз госпредприятия Укрэнергомашины видит спасение Мегабанка в его частичной национализации.
https://korrespondent.net/business/comp ... y-mehabank
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 12:11

  lara_08 написав:Профсоюз госпредприятия Укрэнергомашины видит спасение Мегабанка в его частичной национализации.
https://korrespondent.net/business/comp ... y-mehabank

Гарна новина,краще ніж збитки від курсу в межах 30%
sens
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 18:40

Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

Інвестори не подали пропозицій на конкурс з виведення з ринку «МЕГАБАНКУ» https://www.fg.gov.ua/articles/51357-in ... tml?show=1

ліквідація банку є єдиним можливим способом виведення та буде розпочата Фондом після ухвалення відповідного рішення НБУ.

nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 20:56

Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

  sens написав:Гарна новина,краще ніж збитки від курсу в межах 30%

нема гарних новин , продинаміли пересічних.
ніхто нічого не подав, напевно і не було наміру подавати , просто втрата часу і грошей.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 23:07

  Goodman написав:нема гарних новин , продинаміли пересічних.
ніхто нічого не подав, напевно і не було наміру подавати , просто втрата часу і грошей.

Еще лишний месяц прокрутят зависшие грошики пересичных
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 07:11

  Tegularius написав:
  Goodman написав:нема гарних новин , продинаміли пересічних.
ніхто нічого не подав, напевно і не було наміру подавати , просто втрата часу і грошей.

Еще лишний месяц прокрутят зависшие грошики пересичных

Очікуємо тоді новини про виплату та фіксуємо збиток на рівні курсу,отримуємо аксіому - готівкова валюта не для банків.
sens
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