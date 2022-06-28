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Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 20 лип, 2022 09:23
Профсоюз госпредприятия Укрэнергомашины видит спасение Мегабанка в его частичной национализации.https://korrespondent.net/business/comp ... y-mehabank
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lara_08
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Додано: Сер 20 лип, 2022 12:11
Гарна новина,краще ніж збитки від курсу в межах 30%
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sens
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Додано: Сер 20 лип, 2022 18:40
Інвестори не подали пропозицій на конкурс з виведення з ринку «МЕГАБАНКУ» https://www.fg.gov.ua/articles/51357-in ... tml?show=1
ліквідація банку є єдиним можливим способом виведення та буде розпочата Фондом після ухвалення відповідного рішення НБУ.
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nekefer
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Додано: Сер 20 лип, 2022 20:56
sens написав:
Гарна новина,краще ніж збитки від курсу в межах 30%
нема гарних новин , продинаміли пересічних.
ніхто нічого не подав, напевно і не було наміру подавати , просто втрата часу і грошей.
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Goodman
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Додано: Сер 20 лип, 2022 23:07
Goodman написав:
нема гарних новин , продинаміли пересічних.
ніхто нічого не подав, напевно і не було наміру подавати , просто втрата часу і грошей.
Еще лишний месяц прокрутят зависшие грошики пересичных
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Tegularius
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Додано: Чет 21 лип, 2022 07:11
Tegularius написав: Goodman написав:
нема гарних новин , продинаміли пересічних.
ніхто нічого не подав, напевно і не було наміру подавати , просто втрата часу і грошей.
Еще лишний месяц прокрутят зависшие грошики пересичных
Очікуємо тоді новини про виплату та фіксуємо збиток на рівні курсу,отримуємо аксіому - готівкова валюта не для банків.
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sens
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Додано: Чет 21 лип, 2022 10:03
Класно ... НБУ підвищив курс до 36,5686 грн/дол
Прокинули так прокинули ...
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S-Grey
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Додано: Чет 21 лип, 2022 10:30
S-Grey написав:
Класно ... НБУ підвищив курс до 36,5686 грн/дол
Прокинули так прокинули ...
Що вже і не треба доказувати, зробили ТА, курс зафіксовано, прибуток також,курс підняли і робимо ліквідацію, нічого нового в клані Сопрано
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sens
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Додано: Чет 21 лип, 2022 10:40
А реально как-то через суд оспорить выплату долларовых депозитов по 29,25? У меня например он еще не закончился, хотя оф.курс уже 36.5.
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Dobrofey
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Додано: Чет 21 лип, 2022 11:01
Dobrofey
малойомовірно, тому що так прописано і тут шансів не має жодних.
Всі депозити в т.ч. т що діяли на момент введення ТА, з введенням ТА перестають діяти в т.ч. нарахування % не здійснюється
Маємо -20% по дол. депозитах. З 21.07 тепер офіційно
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S-Grey
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