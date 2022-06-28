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Мегабанк - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 37383940>

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Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 09:23

Профсоюз госпредприятия Укрэнергомашины видит спасение Мегабанка в его частичной национализации.
https://korrespondent.net/business/comp ... y-mehabank
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 12:11

  lara_08 написав:Профсоюз госпредприятия Укрэнергомашины видит спасение Мегабанка в его частичной национализации.
https://korrespondent.net/business/comp ... y-mehabank

Гарна новина,краще ніж збитки від курсу в межах 30%
sens
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 18:40

Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

Інвестори не подали пропозицій на конкурс з виведення з ринку «МЕГАБАНКУ» https://www.fg.gov.ua/articles/51357-in ... tml?show=1

ліквідація банку є єдиним можливим способом виведення та буде розпочата Фондом після ухвалення відповідного рішення НБУ.

nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 20:56

Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

  sens написав:Гарна новина,краще ніж збитки від курсу в межах 30%

нема гарних новин , продинаміли пересічних.
ніхто нічого не подав, напевно і не було наміру подавати , просто втрата часу і грошей.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 23:07

  Goodman написав:нема гарних новин , продинаміли пересічних.
ніхто нічого не подав, напевно і не було наміру подавати , просто втрата часу і грошей.

Еще лишний месяц прокрутят зависшие грошики пересичных
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 07:11

  Tegularius написав:
  Goodman написав:нема гарних новин , продинаміли пересічних.
ніхто нічого не подав, напевно і не було наміру подавати , просто втрата часу і грошей.

Еще лишний месяц прокрутят зависшие грошики пересичных

Очікуємо тоді новини про виплату та фіксуємо збиток на рівні курсу,отримуємо аксіому - готівкова валюта не для банків.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 10:03

Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

Класно ... НБУ підвищив курс до 36,5686 грн/дол
Прокинули так прокинули ...
S-Grey
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 10:30

  S-Grey написав:Класно ... НБУ підвищив курс до 36,5686 грн/дол
Прокинули так прокинули ...

Що вже і не треба доказувати, зробили ТА, курс зафіксовано, прибуток також,курс підняли і робимо ліквідацію, нічого нового в клані Сопрано
sens
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 10:40

Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

А реально как-то через суд оспорить выплату долларовых депозитов по 29,25? У меня например он еще не закончился, хотя оф.курс уже 36.5.
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 11:01

Dobrofey малойомовірно, тому що так прописано і тут шансів не має жодних.

Всі депозити в т.ч. т що діяли на момент введення ТА, з введенням ТА перестають діяти в т.ч. нарахування % не здійснюється

Маємо -20% по дол. депозитах. З 21.07 тепер офіційно :twisted:
S-Grey
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