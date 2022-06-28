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Мегабанк - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 37383940

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Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
60%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 11:23

....схема спрацювала , знову пересичні в мінусах, гонтарева2 ...марафон триває
abc111
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 12:11

  S-Grey написав:Dobrofey малойомовірно, тому що так прописано і тут шансів не має жодних.

Всі депозити в т.ч. т що діяли на момент введення ТА, з введенням ТА перестають діяти в т.ч. нарахування % не здійснюється

Маємо -20% по дол. депозитах. З 21.07 тепер офіційно :twisted:

поки не маємо ліквідації та виплат робимо розрахунок =25%
Доки ви вкладаєте в українськи банки готівкову валюту від 0,01 до 3,00% Фонд і НБУ готові оплатити ризик але з дисконтом .
Що змінилось ,якщо ТА ввели на 2 місяці пізніше - о це ВЖЕ ПИТАННЯ , скоріше до очільників яким прийшло на думку зробити проблеми пересічним .
sens
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flysoulfly

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