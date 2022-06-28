Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 21 лип, 2022 11:23
....схема спрацювала , знову пересичні в мінусах, гонтарева2 ...марафон триває
Додано: Чет 21 лип, 2022 12:11
поки не маємо ліквідації та виплат робимо розрахунок =25%
Доки ви вкладаєте в українськи банки готівкову валюту від 0,01 до 3,00% Фонд і НБУ готові оплатити ризик але з дисконтом .
Що змінилось ,якщо ТА ввели на 2 місяці пізніше - о це ВЖЕ ПИТАННЯ , скоріше до очільників яким прийшло на думку зробити проблеми пересічним .
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|