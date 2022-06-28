|
|
|
Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 21 лип, 2022 11:23
....схема спрацювала , знову пересичні в мінусах, гонтарева2 ...марафон триває
-
abc111
-
-
- Повідомлень: 2487
- З нами з: 17.04.10
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 281 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 лип, 2022 12:11
S-Grey написав:Dobrofey
малойомовірно, тому що так прописано і тут шансів не має жодних.
Всі депозити в т.ч. т що діяли на момент введення ТА, з введенням ТА перестають діяти в т.ч. нарахування % не здійснюється
Маємо -20% по дол. депозитах. З 21.07 тепер офіційно
поки не маємо ліквідації та виплат робимо розрахунок =25%
Доки ви вкладаєте в українськи банки готівкову валюту від 0,01 до 3,00% Фонд і НБУ готові оплатити ризик але з дисконтом .
Що змінилось ,якщо ТА ввели на 2 місяці пізніше - о це ВЖЕ ПИТАННЯ , скоріше до очільників яким прийшло на думку зробити проблеми пересічним .
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12945
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 734 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 лип, 2022 16:03
початок процедури ліквідації.
А після того, як розпочнеться процедура ліквідації, кошти почнуть отримувати і всі інші вкладники», - повідомила заступниця директора-розпорядника Фонду Ольга Білай.
-
Oleg_Sa
-
-
- Повідомлень: 2171
- З нами з: 27.10.08
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 лип, 2022 18:10
sens написав: S-Grey написав:Dobrofey
малойомовірно, тому що так прописано і тут шансів не має жодних.
Всі депозити в т.ч. т що діяли на момент введення ТА, з введенням ТА перестають діяти в т.ч. нарахування % не здійснюється
Маємо -20% по дол. депозитах. З 21.07 тепер офіційно
поки не маємо ліквідації та виплат робимо розрахунок =25%
Доки ви вкладаєте в українськи банки готівкову валюту від 0,01 до 3,00% Фонд і НБУ готові оплатити ризик але з дисконтом .
Що змінилось ,якщо ТА ввели на 2 місяці пізніше - о це ВЖЕ ПИТАННЯ , скоріше до очільників яким прийшло на думку зробити проблеми пересічним .
1. Ставим фікс курс.
2. Піднімаєм облікову до 25% і в той же день хлопаєм банку, щоб не нашкребла депошок під 20%.
3. Крутим ще 2..3 місяці бабло, віддаєм ПА29 що ПА38
4. Профіт
Робоча схема. Все почесноку. НБУ ніпричом, Фонд теж скраю стояв.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29247
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1413 раз.
- Подякували: 2516 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 21 лип, 2022 22:18
flyman написав: sens написав: S-Grey написав:Dobrofey
малойомовірно, тому що так прописано і тут шансів не має жодних.
Всі депозити в т.ч. т що діяли на момент введення ТА, з введенням ТА перестають діяти в т.ч. нарахування % не здійснюється
Маємо -20% по дол. депозитах. З 21.07 тепер офіційно
поки не маємо ліквідації та виплат робимо розрахунок =25%
Доки ви вкладаєте в українськи банки готівкову валюту від 0,01 до 3,00% Фонд і НБУ готові оплатити ризик але з дисконтом .
Що змінилось ,якщо ТА ввели на 2 місяці пізніше - о це ВЖЕ ПИТАННЯ , скоріше до очільників яким прийшло на думку зробити проблеми пересічним .
1. Ставим фікс курс.
2. Піднімаєм облікову до 25% і в той же день хлопаєм банку, щоб не нашкребла депошок під 20%.
3. Крутим ще 2..3 місяці бабло, віддаєм ПА29 що ПА38
4. Профіт
Робоча схема. Все почесноку. НБУ ніпричом, Фонд теж скраю стояв.
Думаю, що претензії повинні в першу чергу бути до тих, хто кошти депозитчиків використав для надання кредитів своїм людям. А НБУ і Фонд то вже наслідки...
-
darmet
-
-
- Повідомлень: 2594
- З нами з: 29.03.09
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 165 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 лип, 2022 23:33
darmet написав:
Думаю, що претензії повинні в першу чергу бути до тих, хто кошти депозитчиків використав для надання кредитів своїм людям. А НБУ і Фонд то вже наслідки...
Марна справа щось доводити у часи постправди та постлогіки. Таке враження, що антиваксери хутко перекваліфікувалися у банківських експертів.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7131
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 305 раз.
- Подякували: 986 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|561
|36720
|
|