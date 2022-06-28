RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
Мегабанк - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 37383940

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
60%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 11:23

....схема спрацювала , знову пересичні в мінусах, гонтарева2 ...марафон триває
abc111
 
Повідомлень: 2487
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 281 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 12:11

  S-Grey написав:Dobrofey малойомовірно, тому що так прописано і тут шансів не має жодних.

Всі депозити в т.ч. т що діяли на момент введення ТА, з введенням ТА перестають діяти в т.ч. нарахування % не здійснюється

Маємо -20% по дол. депозитах. З 21.07 тепер офіційно :twisted:

поки не маємо ліквідації та виплат робимо розрахунок =25%
Доки ви вкладаєте в українськи банки готівкову валюту від 0,01 до 3,00% Фонд і НБУ готові оплатити ризик але з дисконтом .
Що змінилось ,якщо ТА ввели на 2 місяці пізніше - о це ВЖЕ ПИТАННЯ , скоріше до очільників яким прийшло на думку зробити проблеми пересічним .
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12945
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 734 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 16:03

початок процедури ліквідації.
А після того, як розпочнеться процедура ліквідації, кошти почнуть отримувати і всі інші вкладники», - повідомила заступниця директора-розпорядника Фонду Ольга Білай.
Oleg_Sa
 
Повідомлень: 2171
З нами з: 27.10.08
Подякував: 8 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 18:10

  sens написав:
  S-Grey написав:Dobrofey малойомовірно, тому що так прописано і тут шансів не має жодних.

Всі депозити в т.ч. т що діяли на момент введення ТА, з введенням ТА перестають діяти в т.ч. нарахування % не здійснюється

Маємо -20% по дол. депозитах. З 21.07 тепер офіційно :twisted:

поки не маємо ліквідації та виплат робимо розрахунок =25%
Доки ви вкладаєте в українськи банки готівкову валюту від 0,01 до 3,00% Фонд і НБУ готові оплатити ризик але з дисконтом .
Що змінилось ,якщо ТА ввели на 2 місяці пізніше - о це ВЖЕ ПИТАННЯ , скоріше до очільників яким прийшло на думку зробити проблеми пересічним .

1. Ставим фікс курс.
2. Піднімаєм облікову до 25% і в той же день хлопаєм банку, щоб не нашкребла депошок під 20%.
3. Крутим ще 2..3 місяці бабло, віддаєм ПА29 що ПА38
4. Профіт

Робоча схема. Все почесноку. НБУ ніпричом, Фонд теж скраю стояв.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29247
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1413 раз.
Подякували: 2516 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 22:18

  flyman написав:
  sens написав:
  S-Grey написав:Dobrofey малойомовірно, тому що так прописано і тут шансів не має жодних.

Всі депозити в т.ч. т що діяли на момент введення ТА, з введенням ТА перестають діяти в т.ч. нарахування % не здійснюється

Маємо -20% по дол. депозитах. З 21.07 тепер офіційно :twisted:

поки не маємо ліквідації та виплат робимо розрахунок =25%
Доки ви вкладаєте в українськи банки готівкову валюту від 0,01 до 3,00% Фонд і НБУ готові оплатити ризик але з дисконтом .
Що змінилось ,якщо ТА ввели на 2 місяці пізніше - о це ВЖЕ ПИТАННЯ , скоріше до очільників яким прийшло на думку зробити проблеми пересічним .

1. Ставим фікс курс.
2. Піднімаєм облікову до 25% і в той же день хлопаєм банку, щоб не нашкребла депошок під 20%.
3. Крутим ще 2..3 місяці бабло, віддаєм ПА29 що ПА38
4. Профіт

Робоча схема. Все почесноку. НБУ ніпричом, Фонд теж скраю стояв.

Думаю, що претензії повинні в першу чергу бути до тих, хто кошти депозитчиків використав для надання кредитів своїм людям. А НБУ і Фонд то вже наслідки...
darmet
 
Повідомлень: 2594
З нами з: 29.03.09
Подякував: 49 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 23:33

  darmet написав:Думаю, що претензії повинні в першу чергу бути до тих, хто кошти депозитчиків використав для надання кредитів своїм людям. А НБУ і Фонд то вже наслідки...

Марна справа щось доводити у часи постправди та постлогіки. Таке враження, що антиваксери хутко перекваліфікувалися у банківських експертів.
klug
 
Повідомлень: 7131
З нами з: 18.08.14
Подякував: 305 раз.
Подякували: 986 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 37383940
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
todobank - запроваджено тимчасову адміністрацію 1 ... 55, 56, 57
Mathias » П'ят 02 сер, 2019 13:26
561 36720
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 чер, 2022 21:58
flysoulfly

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.