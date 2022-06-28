Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

S-Grey написав:Dobrofey малойомовірно, тому що так прописано і тут шансів не має жодних.
Всі депозити в т.ч. т що діяли на момент введення ТА, з введенням ТА перестають діяти в т.ч. нарахування % не здійснюється
Маємо -20% по дол. депозитах. З 21.07 тепер офіційно
поки не маємо ліквідації та виплат робимо розрахунок =25% Доки ви вкладаєте в українськи банки готівкову валюту від 0,01 до 3,00% Фонд і НБУ готові оплатити ризик але з дисконтом . Що змінилось ,якщо ТА ввели на 2 місяці пізніше - о це ВЖЕ ПИТАННЯ , скоріше до очільників яким прийшло на думку зробити проблеми пересічним .
S-Grey написав:Dobrofey малойомовірно, тому що так прописано і тут шансів не має жодних.
Всі депозити в т.ч. т що діяли на момент введення ТА, з введенням ТА перестають діяти в т.ч. нарахування % не здійснюється
Маємо -20% по дол. депозитах. З 21.07 тепер офіційно
поки не маємо ліквідації та виплат робимо розрахунок =25% Доки ви вкладаєте в українськи банки готівкову валюту від 0,01 до 3,00% Фонд і НБУ готові оплатити ризик але з дисконтом . Що змінилось ,якщо ТА ввели на 2 місяці пізніше - о це ВЖЕ ПИТАННЯ , скоріше до очільників яким прийшло на думку зробити проблеми пересічним .
1. Ставим фікс курс. 2. Піднімаєм облікову до 25% і в той же день хлопаєм банку, щоб не нашкребла депошок під 20%. 3. Крутим ще 2..3 місяці бабло, віддаєм ПА29 що ПА38 4. Профіт
Робоча схема. Все почесноку. НБУ ніпричом, Фонд теж скраю стояв.
S-Grey написав:Dobrofey малойомовірно, тому що так прописано і тут шансів не має жодних.
Всі депозити в т.ч. т що діяли на момент введення ТА, з введенням ТА перестають діяти в т.ч. нарахування % не здійснюється
Маємо -20% по дол. депозитах. З 21.07 тепер офіційно
поки не маємо ліквідації та виплат робимо розрахунок =25% Доки ви вкладаєте в українськи банки готівкову валюту від 0,01 до 3,00% Фонд і НБУ готові оплатити ризик але з дисконтом . Що змінилось ,якщо ТА ввели на 2 місяці пізніше - о це ВЖЕ ПИТАННЯ , скоріше до очільників яким прийшло на думку зробити проблеми пересічним .
1. Ставим фікс курс. 2. Піднімаєм облікову до 25% і в той же день хлопаєм банку, щоб не нашкребла депошок під 20%. 3. Крутим ще 2..3 місяці бабло, віддаєм ПА29 що ПА38 4. Профіт
Робоча схема. Все почесноку. НБУ ніпричом, Фонд теж скраю стояв.
Думаю, що претензії повинні в першу чергу бути до тих, хто кошти депозитчиків використав для надання кредитів своїм людям. А НБУ і Фонд то вже наслідки...