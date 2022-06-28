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Мегабанк - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 38394041

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Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.8 5 5
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20%
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0
0
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60%
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20%
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Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:53

Пишите,ребят,кто реально деньги начнёт получать с начала процедуры ликвидации.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 15:27

  coulthard написав:Розпочато процедуру ліквідації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕГАБАНК» (далі – АТ «МЕГАБАНК») строком на три роки з 22 липня 2022 року до 21 липня 2025 року включно.

https://www.fg.gov.ua/articles/51368-ro ... banku.html

Почалось.
А гроші коли?

Як правило, після оголошення процедури ліквідації не тягнуть кота за хвіст у довгий ящик.:wink:
darmet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 16:04

  darmet написав:
  coulthard написав:Розпочато процедуру ліквідації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕГАБАНК» (далі – АТ «МЕГАБАНК») строком на три роки з 22 липня 2022 року до 21 липня 2025 року включно.

https://www.fg.gov.ua/articles/51368-ro ... banku.html

Почалось.
А гроші коли?

Як правило, після оголошення процедури ліквідації не тягнуть кота за хвіст у довгий ящик.:wink:

а якщо з цього є профіт?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 17:31

  darmet написав:Як правило, після оголошення процедури ліквідації не тягнуть кота за хвіст у довгий ящик.:wink:

Ну, как не тягнут...
Не тягнут лишь у тех, у кого депозит закончился.
А у кого не закончился, то, как правило, выплачивают через полтора месяца.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 17:44

  lubopytnaya написав:
  darmet написав:Як правило, після оголошення процедури ліквідації не тягнуть кота за хвіст у довгий ящик.:wink:

Ну, как не тягнут...
Не тягнут лишь у тех, у кого депозит закончился.
А у кого не закончился, то, как правило, выплачивают через полтора месяца.

У меня закончился...
darmet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 18:58

Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

  lubopytnaya написав:А у кого не закончился, то, как правило, выплачивают через полтора месяца.

Если судить по банку "Земельный капитал", выплаты всем начали через неделю после начала ликвидации. Скорее всего будут с 1 августа выплачивать.
Djus
 
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