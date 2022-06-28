|
|
|
Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:53
Пишите,ребят,кто реально деньги начнёт получать с начала процедуры ликвидации.
-
Scotch
-
-
- Повідомлень: 1035
- З нами з: 01.08.10
- Подякував: 167 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 лип, 2022 15:27
Як правило, після оголошення процедури ліквідації не тягнуть кота за хвіст у довгий ящик.
-
darmet
-
-
- Повідомлень: 2600
- З нами з: 29.03.09
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 165 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 лип, 2022 16:04
darmet написав:
Як правило, після оголошення процедури ліквідації не тягнуть кота за хвіст у довгий ящик.
а якщо з цього є профіт?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29264
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1412 раз.
- Подякували: 2517 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 22 лип, 2022 17:31
darmet написав:
Як правило, після оголошення процедури ліквідації не тягнуть кота за хвіст у довгий ящик.
Ну, как не тягнут...
Не тягнут лишь у тех, у кого депозит закончился.
А у кого не закончился, то, как правило, выплачивают через полтора месяца.
-
lubopytnaya
-
-
- Повідомлень: 4449
- З нами з: 06.04.15
- Подякував: 1332 раз.
- Подякували: 558 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 22 лип, 2022 17:44
lubopytnaya написав: darmet написав:
Як правило, після оголошення процедури ліквідації не тягнуть кота за хвіст у довгий ящик.
Ну, как не тягнут...
Не тягнут лишь у тех, у кого депозит закончился.
А у кого не закончился, то, как правило, выплачивают через полтора месяца.
У меня закончился...
-
darmet
-
-
- Повідомлень: 2600
- З нами з: 29.03.09
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 165 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 лип, 2022 18:58
lubopytnaya написав:
А у кого не закончился, то, как правило, выплачивают через полтора месяца.
Если судить по банку "Земельный капитал", выплаты всем начали через неделю после начала ликвидации. Скорее всего будут с 1 августа выплачивать.
-
Djus
-
-
- Повідомлень: 148
- З нами з: 09.04.09
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 лип, 2022 21:47
lubopytnaya написав:
Ну, как не тягнут...
Не тягнут лишь у тех, у кого депозит закончился.
А у кого не закончился, то, как правило, выплачивают через полтора месяца.
розкатал губи сегодня и звонил на 3700, уви, по моему ИНН пока виплат нет.
поинтересовался - в день 100к , дистанционка работает, могут предоставить документ по виплате и прислать на мило.
PS
попал на голд-клуб , то не мудохали, а сразу дали ответ.
кто будет звонить - 0##
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5161
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 720 раз.
- Подякували: 512 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 лип, 2022 16:10
Вопрос к тем, кто будет через ПУМБ получать: надо еще раз кнопку в PUMB Online нажимать? Или уже они взяли "в работу"? Мне проценты (что были на текущем счету) еще в июне выплатили, теперь жду два депозита: гривневый и долларовый (небольшой, но все равно неприятно, учитывая, что курс на 10 грн на долларе выше реальный).
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 5512
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 850 раз.
- Подякували: 4636 раз.
-
- Профіль
-
6
13
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|561
|36794
|
|