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Мегабанк - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 38394041

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Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
20%
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
60%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:53

Пишите,ребят,кто реально деньги начнёт получать с начала процедуры ликвидации.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 15:27

  coulthard написав:Розпочато процедуру ліквідації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕГАБАНК» (далі – АТ «МЕГАБАНК») строком на три роки з 22 липня 2022 року до 21 липня 2025 року включно.

https://www.fg.gov.ua/articles/51368-ro ... banku.html

Почалось.
А гроші коли?

Як правило, після оголошення процедури ліквідації не тягнуть кота за хвіст у довгий ящик.:wink:
darmet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 16:04

  darmet написав:
  coulthard написав:Розпочато процедуру ліквідації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕГАБАНК» (далі – АТ «МЕГАБАНК») строком на три роки з 22 липня 2022 року до 21 липня 2025 року включно.

https://www.fg.gov.ua/articles/51368-ro ... banku.html

Почалось.
А гроші коли?

Як правило, після оголошення процедури ліквідації не тягнуть кота за хвіст у довгий ящик.:wink:

а якщо з цього є профіт?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 17:31

  darmet написав:Як правило, після оголошення процедури ліквідації не тягнуть кота за хвіст у довгий ящик.:wink:

Ну, как не тягнут...
Не тягнут лишь у тех, у кого депозит закончился.
А у кого не закончился, то, как правило, выплачивают через полтора месяца.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 17:44

  lubopytnaya написав:
  darmet написав:Як правило, після оголошення процедури ліквідації не тягнуть кота за хвіст у довгий ящик.:wink:

Ну, как не тягнут...
Не тягнут лишь у тех, у кого депозит закончился.
А у кого не закончился, то, как правило, выплачивают через полтора месяца.

У меня закончился...
darmet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 18:58

Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

  lubopytnaya написав:А у кого не закончился, то, как правило, выплачивают через полтора месяца.

Если судить по банку "Земельный капитал", выплаты всем начали через неделю после начала ликвидации. Скорее всего будут с 1 августа выплачивать.
Djus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 21:47

Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

  lubopytnaya написав:Ну, как не тягнут...
Не тягнут лишь у тех, у кого депозит закончился.
А у кого не закончился, то, как правило, выплачивают через полтора месяца.

розкатал губи сегодня и звонил на 3700, уви, по моему ИНН пока виплат нет.
поинтересовался - в день 100к , дистанционка работает, могут предоставить документ по виплате и прислать на мило.
PS
попал на голд-клуб , то не мудохали, а сразу дали ответ.
кто будет звонить - 0##
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 16:10

Вопрос к тем, кто будет через ПУМБ получать: надо еще раз кнопку в PUMB Online нажимать? Или уже они взяли "в работу"? Мне проценты (что были на текущем счету) еще в июне выплатили, теперь жду два депозита: гривневый и долларовый (небольшой, но все равно неприятно, учитывая, что курс на 10 грн на долларе выше реальный).
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 21:23

  Искатель написав:Вопрос к тем, кто будет через ПУМБ получать: надо еще раз кнопку в PUMB Online нажимать? Или уже они взяли "в работу"? Мне проценты (что были на текущем счету) еще в июне выплатили, теперь жду два депозита: гривневый и долларовый (небольшой, но все равно неприятно, учитывая, что курс на 10 грн на долларе выше реальный).

Нажав на кнопку в приложении пумб онлайн можно послать запрос о наличии вас в списке банка на выплаты в момент запроса. Соответственно, нужно нажимать повторно, после того как фонд обьявит о начале выплат депозитов.
Bosstone
 
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