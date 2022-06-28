НБУ, ФГВФО та Суботін належать масону Білу Гейтсу, який керує ними через чіпи. Очевидні ж факти.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 26 лип, 2022 13:12
Додано: Вів 26 лип, 2022 14:35
Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
Через ПУМБ повернули депозит. Договора на руках немає, але якщо правильно пам'ятаю суму депозита, то вийшло конвертували євро по курсу 31,32
Востаннє редагувалось 2bas в Вів 26 лип, 2022 15:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 26 лип, 2022 14:38
Да. Мне уже тоже пришло письмо, что "приходите - забирайте свои деньги".
Додано: Вів 26 лип, 2022 14:53
Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
А мне таксбанк прислал уведомление о выплатах,но мне с ними не хочется сотрудничать
Додано: Вів 26 лип, 2022 15:16
Ребят,как я понял,выплата будет в одно время,независимо,текущий счёт или депозит,который ещё не закончился?Напишите,кто получит выплату по депозиту,который не закончился.
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