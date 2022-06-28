Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

Scotch написав:Ребят,как я понял,выплата будет в одно время,независимо,текущий счёт или депозит,который ещё не закончился? Напишите,кто получит выплату по депозиту,который не закончился.
У меня рядом ПУМБ, завтра утром зайду к ним - они мне всё разъяснят.
https://minfin.com.ua/ua/2022/07/26/89449532/ зробив запит отримав негативну відповідь звернувся до Фонду - вони стверджують що виплата здійснена у ПУМБ ( час збігається з оформленням завки у додатку ) Після 18 отримав у додаток - немає ІПН на виплату в ішому підтвердили також ПІДСУМОК - в додатку немає можливості ознайомитися з наявністю виплати та її суми , також неможливо обрати рахунок на виплату . Сьогодні ще зрозумів ще ПУМБ це не ПРИВАТБАНК , в хорошому сенсі . Зранку вимушен знову телефонувати на лінію Фонда та не онлайн бути у віділленні ПУМБ Дуже не приємно.
Vadim_ написав:п.с. Читайте ветку не с конца , там всё это есть.
Наверное более бестолкового совета в данной ситуации сложно представить. То есть пользуясь вашей логикой чтобы узнать откуда у вас мягко говоря информация не соответствующая действительности (а достоверной информацией от фонда я на тот момент владел, что подтвердил ссылкой) - я должен был перечитать всю ветку, чтобы может быть найти что какой-то оператор горячей линии когда-то кому-то сообщил не зная как оно будет в реальности? На мой взгляд проще спросить у вас это прямо - вы дали именно сегодня именно эту информацию - значит у вас есть источник... Естественно я так и сделал... К чему перечитывать форум в поисках источника не соответствующей реальности информации - правда не понимаю. Как и не понимаю следующего вопроса
Vadim_ написав:п.п.с. если начали выплаты раньше то в чём зрада?
В какой именно части моего сообщения вы умудрились увидеть обвинения в зраде? В банальном вопросе откуда инфа? Или в констатации того факта что ФГВФЛ объявил начало выплат сегодня? Это как бы форум - тут принято обмениваться информацией и задавать вопросы, не?
brainybird написав:мне пришло смс из тассбанка что можно приходить
У попередньому сезоні банкопаду на гілці ТАСа описували випадки випадки зі бійками та викликом поліції при спробі забрати виплату одразу, без розміщення на депо. І це у відносно мирний час було. Тому краще обходити подалі, якщо є така можливість.