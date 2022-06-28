Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

Додано: Вів 26 лип, 2022 18:07

Vadim_ написав: п.с. Читайте ветку не с конца , там всё это есть. п.с. Читайте ветку не с конца , там всё это есть.

Vadim_ написав: п.п.с. если начали выплаты раньше то в чём зрада? п.п.с. если начали выплаты раньше то в чём зрада?

Наверное более бестолкового совета в данной ситуации сложно представить. То есть пользуясь вашей логикой чтобы узнать откуда у вас мягко говоря информация не соответствующая действительности (а достоверной информацией от фонда я на тот момент владел, что подтвердил ссылкой) - я должен был перечитать всю ветку, чтобы может быть найти что какой-то оператор горячей линии когда-то кому-то сообщил не зная как оно будет в реальности? На мой взгляд проще спросить у вас это прямо - вы дали именно сегодня именно эту информацию - значит у вас есть источник... Естественно я так и сделал... К чему перечитывать форум в поисках источника не соответствующей реальности информации - правда не понимаю. Как и не понимаю следующего вопросаВ какой именно части моего сообщения вы умудрились увидеть обвинения в зраде? В банальном вопросе откуда инфа? Или в констатации того факта что ФГВФЛ объявил начало выплат сегодня? Это как бы форум - тут принято обмениваться информацией и задавать вопросы, не?