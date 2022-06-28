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Мегабанк - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 41424344

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Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 17:58

  lubopytnaya написав:
  Scotch написав:Ребят,как я понял,выплата будет в одно время,независимо,текущий счёт или депозит,который ещё не закончился?
Напишите,кто получит выплату по депозиту,который не закончился.

У меня рядом ПУМБ, завтра утром зайду к ним - они мне всё разъяснят.

https://minfin.com.ua/ua/2022/07/26/89449532/
зробив запит
отримав негативну відповідь
звернувся до Фонду - вони стверджують що виплата здійснена у ПУМБ ( час збігається з оформленням завки у додатку )
Після 18 отримав у додаток - немає ІПН на виплату
в ішому підтвердили також
ПІДСУМОК - в додатку немає можливості ознайомитися з наявністю виплати та її суми , також неможливо обрати рахунок на виплату . Сьогодні ще зрозумів ще ПУМБ це не ПРИВАТБАНК , в хорошому сенсі .
Зранку вимушен знову телефонувати на лінію Фонда та не онлайн бути у віділленні ПУМБ
Дуже не приємно.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 18:07

Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

  Vadim_ написав:п.с. Читайте ветку не с конца , там всё это есть.
Наверное более бестолкового совета в данной ситуации сложно представить. То есть пользуясь вашей логикой чтобы узнать откуда у вас мягко говоря информация не соответствующая действительности (а достоверной информацией от фонда я на тот момент владел, что подтвердил ссылкой) - я должен был перечитать всю ветку, чтобы может быть найти что какой-то оператор горячей линии когда-то кому-то сообщил не зная как оно будет в реальности? На мой взгляд проще спросить у вас это прямо - вы дали именно сегодня именно эту информацию - значит у вас есть источник... Естественно я так и сделал... К чему перечитывать форум в поисках источника не соответствующей реальности информации - правда не понимаю. Как и не понимаю следующего вопроса
  Vadim_ написав:п.п.с. если начали выплаты раньше то в чём зрада?

В какой именно части моего сообщения вы умудрились увидеть обвинения в зраде? В банальном вопросе откуда инфа? Или в констатации того факта что ФГВФЛ объявил начало выплат сегодня? Это как бы форум - тут принято обмениваться информацией и задавать вопросы, не?
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 18:22

Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

По получению компенсации по Меге в пумбе (дистанционно) - днем через приложение подал заявку - все уже на карте
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 19:47

  Анюта написав:Vadim_ тогда понятно,по пути попробую завтра в отделении,ну если не дозвонюсь,но и там очереди не малые.

Главное . без паники , всем выдадут/вернут.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 19:58

Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

мне пришло смс из тассбанка что можно приходить
brainybird
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 20:17

  brainybird написав:мне пришло смс из тассбанка что можно приходить

У попередньому сезоні банкопаду на гілці ТАСа описували випадки випадки зі бійками та викликом поліції при спробі забрати виплату одразу, без розміщення на депо. І це у відносно мирний час було. Тому краще обходити подалі, якщо є така можливість.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 21:15

Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

  brainybird написав:мне пришло смс из тассбанка что можно приходить

мне тоже пришло , работает тигипич с клиенской базой.
вот тебе и персональние данние - просто взяли базу "своих" инн и конули на фонд - и на руках картина .
************
тас уже суету навел и волни в тазику
"Шановні клієнти, звертаємо увагу на введення з 26.07.2022 нового тарифу за картками...
https://tascombank.ua/news/do-uvagy-vla ... 0012c48243
Фактически позволяют внести средства для последующих покупки валюты и размещения их на депозите."

витянув гривні , занеси їх доларами та...... втрать на курс різницях.
люди як гуси, тре щіпати по чуть, аби не гиготали :-)

PS
дзвонив 3700 - виплати є , кількість виплат по кількості вкладів.
питали на яку карту кинути. Сервіс....
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 03:20

А зарахування виплат Фонду на КДВ Приватбанку без комісії?
kharkiver
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 03:36

  kharkiver написав:А зарахування виплат Фонду на КДВ Приватбанку без комісії?

Так.
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