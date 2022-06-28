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Мегабанк - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 42434445

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Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 03:20

А зарахування виплат Фонду на КДВ Приватбанку без комісії?
kharkiver
 
Повідомлень: 119
З нами з: 02.04.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 03:36

  kharkiver написав:А зарахування виплат Фонду на КДВ Приватбанку без комісії?

Так.
Gost2013
 
Повідомлень: 220
З нами з: 15.09.16
Подякував: 27 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 09:15

  Goodman написав:
  brainybird написав:мне пришло смс из тассбанка что можно приходить

мне тоже пришло , работает тигипич с клиенской базой.
вот тебе и персональние данние - просто взяли базу "своих" инн и конули на фонд - и на руках картина .
************
тас уже суету навел и волни в тазику
"Шановні клієнти, звертаємо увагу на введення з 26.07.2022 нового тарифу за картками...
https://tascombank.ua/news/do-uvagy-vla ... 0012c48243
Фактически позволяют внести средства для последующих покупки валюты и размещения их на депозите."

витянув гривні , занеси їх доларами та...... втрать на курс різницях.
люди як гуси, тре щіпати по чуть, аби не гиготали :-)

PS
дзвонив 3700 - виплати є , кількість виплат по кількості вкладів.
питали на яку карту кинути. Сервіс....

Мне тоже пришло СМС от ТАС , хотя никогда не был их клиентом :?
п.с. в Привате без очереди и каких либо вопросов выдали лимит , это в крупном отделении, в мелком сказали под заказ на завтра, заказ можно сделать в П24.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 09:21

  darmet написав:
  Vadim_ написав:
  darmet написав:Когда следующая очередь?

С 2 августа.
п.с. Я в очереди.

Я надеялся, что быстрее будет. В общем, я за Вами. :wink:

Уже, очереди нету. :)
Vadim_
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Повідомлень: 2673
З нами з: 23.05.14
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flysoulfly

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