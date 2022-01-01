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Обслуговування в українських
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Міжнародний
Інвестиційний Банк

Міжнародний Інвестиційний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

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Міжнародний Інвестиційний Банк 2.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
67%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 13 лис, 2023 10:14

  candidat написав:Сегодня с утра никто не заходил на сайт банка?
Не пойму, что это было. Перешёл с сайта Фонда, так открылось что-то такое непонятное, на вид вроде бы сайт МИБа, но все тексты такие, как будто их с русского на украинский переводил первоклассник-двоечник.
А сейчас зашёл, так вроде всё нормально

Дуже мало інформації про банк Roshen
sens
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 12:14

Надійний Банк

https://www.unian.ua/society/poroshenko ... 12712.html

Порошенко купив за донати українців облігацій на 156 мільйонів під 30% власного прибутку, - експерт

Народний депутат Петро Порошенко через свій банк вклав в облігації 156 млн грн, які українці донатили в його фонд. З них він заробить 50 млн грн неоподаткованого прибутку, - пише експерт Валентин Гладких з посиланням на фінансові документи купівлі облігацій.

Експерт зазначає, що Петро Порошенко заробить з донатів українців 50 млн грн. завдяки високим відсоткам прибутку та банківській комісії, оскільки операція проводиться через Міжнародний інвестиційний банк, що належить Порошенку.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 10:06

Re: Міжнародний Інвестиційний Банк

Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді?
amatorodessa
 
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