candidat написав:Сегодня с утра никто не заходил на сайт банка? Не пойму, что это было. Перешёл с сайта Фонда, так открылось что-то такое непонятное, на вид вроде бы сайт МИБа, но все тексты такие, как будто их с русского на украинский переводил первоклассник-двоечник. А сейчас зашёл, так вроде всё нормально
Народний депутат Петро Порошенко через свій банк вклав в облігації 156 млн грн, які українці донатили в його фонд. З них він заробить 50 млн грн неоподаткованого прибутку, - пише експерт Валентин Гладких з посиланням на фінансові документи купівлі облігацій.
Експерт зазначає, що Петро Порошенко заробить з донатів українців 50 млн грн. завдяки високим відсоткам прибутку та банківській комісії, оскільки операція проводиться через Міжнародний інвестиційний банк, що належить Порошенку.